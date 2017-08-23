قائد منتخب إنجلترا يُعلن إعتزاله اللعب دولياً بشكل نهائي

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أعلن المهاجم الإنجليزي المخضرم واين روني قائد منتخب إنجلترا ولاعب نادي إيفرتون الإنجليزي حالياً ولاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقاً عن إعتزاله لعب كرة القدم على المستوى الدولي بشكل نهائي، وذلك على الرغم من إستدعاء مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت له في قائمة المنتخب الإنجليزي التي ستخوض غمار تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا 2018 م.

ولعل ذلك القرار كان صادماً لجميع وسائل الإعلام الإنجليزية وللمنتخب الإنجليزي الذي كان يستعد بدوره لخوض غمار تصفيات كأس العالم في مطلع شهر سبتمبر المقبل، وخاصة وأن المهاجم الإنجليزي واين روني لا يزال عمره 31 عاماً فقط مما يعني أنه كانت أمامه فرصة مثالية من أجل ختام مشواره الدولي مع منتخب إنجلترا عقب نهاية كأس العالم المقبل في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأنها كانت من الممكن أن تكون نهاية ساحرة بالنسبة للمهاجم واين روني في حالة نجح قيادة منتخب الأسود الثلاثة في الفوز بلقب المونديال.

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ولكن يبدو أن المهاجم واين روني قد إكتفى بما حققه مع منتخب إنجلترا من أرقام على المستوى الشخصي، حيث شارك معه في 119 مباراة وسجل 53 هدفاً مما جعله الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي على مر التاريخ بأكمله، حتى يأتي مهاجم إنجليزي أخر في المستقبل ويُحطم ذلك الرقم التاريخي وهو الأمر الذي لن يتحقق بسهولة بكل تأكيد.

وفي سياق إعلانه عن إعتزال اللعب دولياً أكد المهاجم واين روني بأنه قد فكر ملياً في ذلك القرار قبل أن يتخذه بشكل نهائي، مؤكداً في الوقت ذاته بأن مشاركته مع المنتخب الإنجليزي كانت بمثابة الحلم الذي تحقق بالنسبة له، كما أشار أيضاً إلي أن إتخاذ ذلك القرار كان صعباً للغاية عليه ولكنه إتخذه بناءً على حديثه مع عائلته والهولندي رونالد كومان مدربه الحالي في فريق إيفرتون.

وعلى الرغم من أن واين روني قد أنهى بذلك مسيرة دولية إمتدت على مدار 14 عاماً كاملة، إلا أنه الآن سيكون بكامل تركيزه مع ناديه الحالي إيفرتون مما يُعطيه الفرصة لحصد الألقاب مع النادي الذي نشأ بين أحضانه في يوم من الأيام.