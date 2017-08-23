ريال مدريد يقترب رسمياً من تجديد عقد صانع ألعابه الإسباني

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني بات قريباً للغاية وبشكل رسمي من تجديد عقد صانع ألعابه الإسباني إيسكو في الأيام القليلة القادمة، وذلك بناءً على رغبة اللاعب نفسه والفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي وإدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن عقد الإسباني إيسكو الجديد سوف يمتد حتى صيف عام 2021 م، وذلك مع وجود شرط جزائي خيالي في العقد تصل قيمته إلي مبلغ 700 مليون يورو من أجل إغلاق جميع الطرق على أي نادي يُفكر في ضم اللاعب الإسباني سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، ومن خلال ذلك يبدو أن نادي ريال مدريد قد تعلم الدرس جيداً بعد ما حدث مع غريمه التقليدي نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي حينما رحل عنه نجمه البرازيلي نيمار جونيور بإتجاه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعدما دفع النادي الباريسي قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار والتي وصلت إلي مبلغ 222 مليون يورو.

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وبالإضافة إلي إيسكو يبدو أن إدارة نادي ريال مدريد أمامها الكثير من العمل في الفترة المقبلة من أجل تمديد عقود العديد من نجوم الفريق الملكي، وهم متوسط الميدان الإسباني الواعد ماركو أسينسيو والظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو والظهير الأيمن الإسباني داني كارفاخال والمدافع الفرنسي رافاييل فاران والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة وأخيراً مدرب الفريق الملكي زين الدين زيدان.

ويأتي كل ذلك في إطار سعي إدارة النادي الملكي للحفاظ على جميع نجوم الفريق وحتى النجوم الواعدين، وخاصة بعدما أبدت العديد من كبار الأندية الأوروبية إهتمامها ببعض نجوم الفريق الملكي في الصيف الحالي، وعلى رأسها نادي أرسنال الإنجليزي الذي إهتم بماركو أسينسيو ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي إهتم بالثلاثي المدافع رافاييل فاران ومتوسط الميدان الألماني توني كروس والجناح الويلزي غاريث بيل.

وبكل تأكيد يرغب نادي ريال مدريد في الحفاظ على مكتسبات المواسم الماضية والتي أكد فيها الميرنغي بأنه يستحق لقب سيد أوروبا الأول دون أي منازع وليس ذلك فحسب بل سيد أندية العالم كلها على مر التاريخ.