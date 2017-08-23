جدول مباريات الجولة الثالثة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018

Advertisements

يشهد منتصف شهر سبتمبر المقبل وتحديداً عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي بسبب تصفيات كأس العالم في روسيا 2018 م إنطلاقة فعاليات الجولة الثالثة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م، حيث تُقام الجولة على مدار أربعة أيام وهي أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد والتي ستكون موافقة لكلاً من الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر سبتمبر، وفي هذا التقرير نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

والبداية ستكون في يوم الخميس حينما يستقبل فريق الإتفاق نظيره فريق القادسية، وذلك في تمام الساعة 20:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وفي يوم الجمعة تُقام 3 مباريات حيث يستقبل فريق الفتح نظيره فريق الرائد، وذلك في تمام الساعة 18:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و17:25 مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل فريق الشباب نظيره فريق الباطن على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك في تمام الساعة 18:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و17:40 مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يحل فريق إتحاد جدة ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق الفيصلي، وذلك في تمام الساعة 20:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم السبت تُقام مباراتان حيث يحل فريق التعاون ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق الفيحاء، وذلك في تمام الساعة 18:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و17:40 مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل فريق الهلال نظيره فريق أُحد على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك في تمام الساعة 20:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأحد تُختتم الجولة الثالثة بمباراة نارية من العيار الثقيل حينما يستقبل فريق أهلي جدة نظيره فريق النصر على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، وذلك في تمام الساعة 20:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

علماً بأن الصراع على اللقب في الموسم الحالي يبدو أنه سيكون قوياً للغاية بالرغم من حدوث بعض المفاجأت في الجولة الأولى والثانية، حيث يتصدر حامل اللقب فريق الهلال ترتيب الدوري رفقة فريق الباطن برصيد 6 نقاط لكلاً منهما فيما يتواجد فريق النصر في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، أما كلاً من فريق أهلي جدة وفريق إتحاد جدة وفريق الشباب يمتلك كلاً منهم 3 نقاط في رصيده.