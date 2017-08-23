برشلونة يقترب من التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني بات على مشارف التعاقد رسمياً مع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني بعدما وافق النادي الباريسي على إتمام الصفقة.

وبالرغم من هذه التقارير الواردة من إسبانيا إلا أن بعض التقارير المقربة من نادي باريس سان جيرمان قد أكدت هي الآخرى أنه لا توجد أي نية للنادي الباريسي للتخلي عن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لصالح نادي برشلونة سواء في الصيف الحالي أو في المستقبل، كما أشارت التقارير ذاتها أيضاً إلي أن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يعتبر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا واحد من الأعمدة الرئيسية في الفريق الباريسي في ظل رغبة النادي في المنافسة والتتويج بجميع الألقاب وخاصة لقب دوري أبطال أوروبا.

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وفي إطار ذلك قام نادي باريس سان جيرمان بإتمام صفقة القرن في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك حينما تعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور قادماً من نادي برشلونة في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو، وهي التي كانت تُمثل قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب البرازيلي مع نادي برشلونة.

أما على الجانب الآخر فلا يزال نادي برشلونة يُحاول حتى هذه اللحظة أن يتعاقد مع البديل المناسب لنجمه البرازيلي السابق نيمار جونيور، ولعل أبرز الأسماء التي أعرب النادي الكتالوني عن رغبته في ضمها هم صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والجناح الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، والنجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، والمهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي لاعب نادي موناكو الفرنسي.

ولكن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو وعلى الرغم من إمتلاكها الأموال الطائلة في الوقت الحالي، إلا أنها لم تتمكن من التعاقد مع أي نجم في الصيف الحالي وإقتصر ميركاتو الفريق الكتالوني على ضم الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو ومتوسط الميدان البرازيلي البرازيلي باولينيو في إنتظار ما سيُسفر عنه الأسبوع المقبل والآخير من عمر الميركاتو الصيفي.