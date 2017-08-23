مدافع باريس سان جيرمان في طريقه إلي العاصمة الإنجليزية لندن

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بات قريباً للغاية من التعاقد رسمياً مع الظهير الأيمن الإيفواري سيرج أورييه لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 23 مليون جنيه إسترليني.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن هذه الصفقة تأتي بناءً على رغبة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير، والذي يُحاول أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه قبل غلق باب سوق الإنتقالات الحالية وخاصة على مستوى خط الدفاع، والذي رحل عنه في الصيف الحالي الظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر الذي إنتقل إلي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح فسوف تكون هي الصفقة الثانية لفريق توتنهام هوتسبير في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعدما تعاقد النادي اللندني مع المدافع الكولومبي الواعد دافينسون سانشيز قادماً من نادي أياكس أمستردام الهولندي، وبالرغم من هذه التعاقدات إلا أن أنصار نادي السبيرز لا ترضى تماماً بذلك وخاصة وأنها ترغب في المنافسة أيضاً على لقب البريمرليغ رفقة كبار إنجلترا.

هذا ويُعد الإيفواري سيرج أورييه محل تركيز العديد من كبار الأندية الأوروبية في الصيف الحالي، وذلك لموافقة إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي على التخلي عنه من جهة، ومن جهة أخرى بسبب المرونة التكيتكية التي يتسم بها اللاعب حيث بإمكانه إما أن يلعب في مركز الظهير الأيمن أو في مركز قلب الدفاع، وهو ما يُعطي لأي مدرب الكثير من الحلول داخل أرض المدرب وخاصة في حالة تواجد الإصابات.

ومن جانبه يأمل الإيفواري سيرج أورييه بكل تأكيد مهما كان الفريق الذي سيلعب لصالحه في الموسم الحالي، هو أن يكون أساسياً رفقته على مدار الموسم بأكمله وذلك حتى يضمن تواجده في قائمة منتخب بلاده كوت ديفوار في كأس العالم في روسيا 2018 م والذي سيُقام في صيف العام المقبل وتحديداً في شهر يونيو.

علماً بأن السبب الرئيسي وراء رحيل الإيفواري سيرج أورييه عن نادي باريس سان جيرمان، هو تعاقد النادي الباريسي مع الظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس في الصيف الحالي.