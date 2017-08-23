تشيلسي يُجهز عرضاً ضخماً من أجل التعاقد مع لاعب أرسنال

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يستعد لتقديم عرضاً مالياً ضخماً تصل قيمته إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني إلي نادي أرسنال الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع لاعبه الإنجليزي الواعد أليكس أوكسليد تشامبرلين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن إصرار نادي تشيلسي الكبير على ضم اللاعب يأتي بناءً على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي، والذي يُحاول أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه قبيل غلق باب سوق الإنتقالات الصيفية الحالية والتي ستقفل أبوابها مع نهاية شهر أغسطس الحالي، مما يعني أن نادي تشيلسي ليس أمامه سوى أسبوع واحد فقط من أجل حسم الصفقة، علماً بأن نادي البلوز يُطارد اللاعب أليكس أوكسليد تشامبرلين منذ مطلع الصيف الحالي.

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ولكن وفي مقابل ذلك فإن نادي أرسنال يرفض تماماً فكرة التخلي عن لاعبه الواعد، ولعل أبرز دليل على ذلك هو إعتماد الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال عليه بشكل أساسي في جميع المباريات منذ إنطلاقة الموسم الحالي، وهو الأمر الذي لم يحدث معه في الموسم الماضي الذي عانى فيه من الجلوس حبيساً على مقاعد البدلاء ولم يتمكن من المشاركة أساسياً سوى في مباريات معدودة فقط.

وبكل تأكيد لن يرغب الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين في تكرار ذلك السيناريو من جديد في الموسم الحالي، وذلك بسبب رغبته في أن يكون متواجداً ضمن قائمة منتخب بلاده إنجلترا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

هذا وينتهي عقد الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين مع ناديه الحالي أرسنال في صيف العام المقبل 2018 م، مما يُحتم على إدارة النادي اللندني ضرورة تجديد عقد لاعبها في الصيف الحالي قبل أن يكون مجبراً للتخلي عنه في الصيف المقبل بشكل مجاني، وفي سياق ذلك أشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية إلي أن إدارة نادي أرسنال تُجهز عرضاً لتجديد عقد لاعبها أليكس أوكسليد تشامبرلين في الفترة المقبلة، على أن يصل راتبه الأسبوعي في ذلك العقد إلي مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني كمحاولة لإغراء اللاعب وإقناعه بالبقاء.