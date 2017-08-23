ملخص مباراة ليفربول وهوفنهايم في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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تأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلي دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م عقب إكتساحه ضيفه فريق هوفنهايم الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أنفيلد رود في إطار إياب الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة، علماً بأن موقعة الذهاب كانت قد إنتهت على وقع فوز فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى ضغط فريق ليفربول بشكل قوي للغاية على ضيفه، وذلك من أجل تسجيل الأهداف وقتل المباراة نهائياً حتى يضمن تأهله إلي دور المجموعات، وعند الدقيقة الرابعة كاد أن يتحقق له ما أراد حينما إنفرد لاعبه السنغالي ساديو ماني بالحارس أوليفر باومان، ولكن الآخير تألق وأنقذ مرمى فريقه وأبقى على إثارة المواجهة.

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وعند الدقيقة العاشرة نجح فريق ليفربول في تسجيل هدفه الأول في اللقاء وذلك عبر لاعبه الألماني إيمري كان ليجعل فريقه عملياً يتواجد في دور المجموعات، ولم يكتفِ فريق ليفربول بذلك وبحث عن تسجيل المزيد من الأهداف وعند الدقيقة الثامنة عشر تحقق له ما أراد حينما سجل له الفرعون المصري محمد صلاح ثاني الأهداف.

وعند الدقيقة الحادية والعشرين إستمر مهرجان أهداف أصحاب الأرض وهذه المرة عبر الألماني إيمري كان من جديد والذي سجل الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه قاضياً بنسبة كبيرة ومؤكدة على أي متبقي لفريق هوفنهايم، أما أول رد فعل للفريق الضيف فجاء عند الدقيقة الثامنة والعشرين حينما سجل البديل مارك أوث أولى أهداف فريقه في المباراة.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر الوضع على ما هو عليه وبحث فريق ليفربول عن إستكمال مهرجان أهدافه، وعند الدقيقة الثالثة والستين إستغل فريق ليفربول خطأ فادح من دفاعات فريق هوفنهايم ليُسجل على إثره الهدف الرابع وذلك عبر لاعبه البرازيلي المتألق روبيرتو فيرمينو، وعند الدقيقة التاسعة والسبعين نجح فريق هوفنهايم في حفظ ماء وجهه بتسجيله للهدف الثاني وذلك عبر لاعبه الألماني ساندرو فاغنر، ولكن ذلك لم يؤثر في نهاية المطاف على تأهل فريق ليفربول إلي دور المجموعات.