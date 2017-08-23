موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2018 م

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تشهد إمارة موناكو بفرنسا يوم غداً الخميس حدثاً في غاية الأهمية على مستوى كرة القدم الأوروبية، حيث سيقوم الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م بعد الإنتهاء من الأدوار التمهيدية، ومن ثم سيقوم الإتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضاً بإختيار أفضل لاعب في أوروبا في الموسم الماضي وأفضل هدف وأفضل مدرب إضافة إلي التشكيلة المثالية لدوري الأبطال.

هذا وسوف تُقام القرعة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تضم القرعة كما هو معتاد 32 فريق يتم تقسيهم إلي 8 مجموعات بحيث يتواجد كل أربعة أندية في مجموعة، علماً بأن صاحب كلاً من المركز الأول والثاني عن كل مجموعة يتأهل إلي الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، فيما ينتقل صاحب المركز الثالث إلي دور ال 32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

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ومن المقرر أن يتم سحب القرعة بناءً على تقسيم الأندية إلي 4 مستويات، حيث يضم المستوى الأول كلاً من حامل اللقب نادي ريال مدريد الإسباني – الوصيف نادي يوفنتوس الإيطالي – نادي بايرن ميونخ الألماني – نادي تشيلسي الإنجليزي – نادي موناكو الفرنسي – نادي بنفيكا البرتغالي – نادي شاختار الأوكراني – نادي سبارتاك موسكو الروسي.

أما المستوى الثاني فيضم كلاً من نادي برشلونة الإسباني – نادي أتليتكو مدريد الإسباني – نادي باريس سان جيرمان الفرنسي – نادي مانشستر سيتي الإنجليزي – نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي – نادي بوروسيا دورتموند الألماني – نادي إشبيلية الإسباني – نادي بورتو البرتغالي.

فيما يضم المستوى الثالث كلاً من نادي نابولي الإيطالي – نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي – نادي بازل السويسري – نادي أولمبياكوس اليوناني – نادي أندرلخت البلجيكي – نادي روما الإيطالي – نادي بيشكتاش التركي – نادي ليفربول الإنجليزي.

بينما يضم المستوى الرابع كلاً من نادي سيلتك الإسكتلندي – نادي فينورد روتردام الهولندي – نادي لايبزيغ الألماني – نادي سيسكا موسكو الروسي – نادي ماريبور السلوفيني – نادي كاراباخ من أذربيجان – نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي – نادي أبويل نيقوسيا القبرصي.

وعقب الإنتهاء من عملية سحب القرعة سوف يتم إختيار أفضل لاعب في أوروبا في الموسم الماضي، وذلك من بين 3 نجوم وهم الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون.