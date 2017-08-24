موعد مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يصطدم فريق باريس سان جيرمان بضيفه العنيد فريق سانت إيتيان يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل صاحب الأرض فريق باريس سان جيرمان المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري باحثاً عن تحقيق إنتصاره الرابع على التوالي في مشواره في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وذلك من أجل التمسك بصدارة الترتيب والتي يحتلها معه في الوقت الحالي كلاً من فريق موناكو حامل اللقب وفريق سانت إيتيان منافسه في هذه المباراة.

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وهو ما يعني أنها سوف تكون فرصة مثالية للفريق الباريسي من أجل إزاحة أحد المتصارعين معه على صدارة الترتيب، وذلك بالرغم من أنه يعلم جيداً أن منافسه الحقيقي والقادر على إزعاجه بكل ما تحمله الكلمة من معنى هو فريق موناكو مثلما كان الحال في الموسم الماضي.

ولكن الفريق الباريسي يُدرك جيداً بأنه قد أصبح أقوى من الموسم الماضي وليس فقط مرشحاً للفوز بلقب الدوري الفرنسي وإنما مرشحاً أيضاً للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب ما قامت به إدارة النادي الباريسي في الميركاتو الصيفي الحالي من تعاقدات قوية للغاية ومؤثرة، وكانت البداية بالتعاقد مع الظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس في صفقة إنتقال حر.

ومن ثم جاء موعد صفقة القرن حينما تعاقد نادي باريس سان جيرمان مع النجم البرازيلي نيمار جونيور قادماً من نادي برشلونة الإسباني في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو، مما كان له تأثيراً كبيراً على نادي باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي بشكل عام، ولعل أبرز دليل على ذلك أن النجم البرازيلي نيمار جونيور وفي أول لقائين فقط مع فريقه سجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف، مما يؤكد بدوره على القوة الكبيرة التي منحها النجم البرازيلي لفريق العاصمة الفرنسية باريس والتي ستجعله مرشحاً لحصد جميع الألقاب الممكنة التي يُنافس عليها.