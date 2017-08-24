تعرف على قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م

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أجرى الإتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م وذلك بإمارة موناكو بفرنسا، وقد أسفرت القرعة بدورها عن مجموعات نارية ومواجهات مرتقبة وفي غاية الإثارة بين 32 نادياً تم تقسيمهم على 8 مجموعات.

حيث ضمت المجموعة الأولى كلاً من نادي بنفيكا البرتغالي – نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي – نادي بازل السويسري – نادي سيسكا موسكو الروسي

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فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من نادي بايرن ميونخ الألماني – نادي باريس سان جيرمان الفرنسي – نادي أندرلخت البلجيكي – نادي سيلتك الإسكتلندي

أما المجموعة الثالثة فقد ضمت كلاً من نادي تشيلسي الإنجليزي – نادي أتليتكو مدريد الإسباني – نادي روما الإيطالي – نادي كاراباخ من أذربيجان

بينما ضمت المجموعة الرابعة كلاً من نادي يوفنتوس الإيطالي – نادي برشلونة الإسباني – نادي أولمبياكوس اليوناني – نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي

كما ضمت المجموعة الخامسة كلاً من نادي سبارتاك موسكو الروسي – نادي إشبيلية الإسباني – نادي ليفربول الإنجليزي – نادي ماريبور السلوفيني

أما المجموعة السادسة فقد ضمت كلاً من نادي شاختار الأوكراني – نادي مانشستر سيتي الإنجليزي – نادي نابولي الإيطالي – نادي فينورد روتردام الهولندي

فيما ضمت المجموعة السابعة كلاً من نادي موناكو الفرنسي – نادي بورتو البرتغالي – نادي بيشكتاش التركي – نادي لايبزيغ الألماني

أما المجموعة الثامنة والآخيرة فقد ضمت كلاً من نادي ريال مدريد الإسباني – نادي بوروسيا دورتموند الألماني – نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي – نادي أبويل نيقوسيا القبرصي