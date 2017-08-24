موعد مباراة كولن وهامبورغ في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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يحل فريق هامبورغ ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق كولن يوم غداً الجمعة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق كولن صاحب الأرض المواجهة باحثاً عن مصالحة جماهيره من خلال تحقيق فوزه الأول في البوندسليغا في الموسم الحالي، وذلك عقب الخسارة التي تعرض لها في مستهل مشواره في الدوري والتي جائت على يد مُضيفه فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما جعل القلق يُسيطر على جماهير النادي خوفاً من عدم التألق من جديد في الموسم الحالي مثلما حدث في الموسم الماضي.

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ولعل ذلك القلق ليس سببه فقط هو خسارة الفريق لمباراته الإفتتاحية وإنما لرحيل هدافه في المواسم القليلة الماضية الفرنسي أنطونيو موديست، والذي رحل عن الفريق بدوره خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بإتجاه الدوري الصيني بحثاً عن إكتساب الأموال الطائلة، تاركاً خلفه فريق من المتوقع أن يُعاني كثيراً في الموسم الحالي من الناحية الهجومية بشكل كبير للغاية.

أما على الجانب الآخر فيدخل فريق هامبورغ المواجهة عازماً على تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في البوندسليغا، وذلك بعدما إفتتح مشواره بالفوز الصعب الذي جاء على حساب ضيفه فريق أوغسبورغ بهدف وحيد مقابل لا شئ، وبكل تأكيد تأمل جماهير نادي هامبورغ في أن يتألق فريقها في الموسم الحالي ويتفادى السيناريو المحبط الذي يحصل معه دائماً في المواسم القليلة الماضية.

حيث يبدأ الفريق دائماً بصورة باهتة ومع مرور الأسابيع يجد الفريق نفسه يُصارع من أجل تفادي الهبوط إلي دوري الدرجة الثانية الألماني، وهو الأمر الذي ربما لن يتكرر معه في الموسم الحالي نظراً لبدايته القوية على أمل الثبات على مستوى نتائج الفريق الإيجابية على صعيد الدوري الألماني، علماً بأن فريق هامبورغ كان قد تم إقصائه في الأسبوع قبل الماضي من الدور الأول من مسابقة كأس ألمانيا على يد فريق أوسنابروك الذي فاز بدوره بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مفاجأة من العيار الثقيل.