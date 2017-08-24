موعد مباريات الدوري الإسباني يوم غداً الجمعة 25-8-2017

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يشهد يوم غداً الجمعة إنطلاقة فعاليات الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، حيث تُقام يوم غداً مباراتان على أن يتم إستكمال بقية مباريات الجولة في يوم السبت ويوم الأحد، قبل أن تتوقف الليغا الإسبانية لمدة 10 أيام تقريباً بسبب فترة التوقف الدولي والتي تتوقف فيها جميع الدوريات حول العالم بسبب تصفيات كأس العالم، وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات يوم غداً الجمعة.

ففي المباراة الأولى يحل فريق فياريال ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ريال سوسيداد في مباراة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب أنويتا، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ولا شك أن كلاً من الفريقين سيدخل اللقاء باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره وخاصة صاحب الأرض فريق ريال سوسيداد.

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ويبدو فريق ريال سوسيداد أفضل من ضيفه من الناحية المعنوية بشكل كبير للغاية، وذلك بعدما عاد بالفوز في الجولة الأولى من أمام مُضيفه فريق سيلتا فيغو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة للغاية، ولكنها أكدت بدورها أن فريق ريال سوسيداد يطمح في الموسم الحالي للمنافسة على إحدى المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

أما على الجانب الآخر فكانت بداية فريق الغواصات الصفراء سيئة، وذلك بعدما تعرض للخسارة على يد جاره فريق ليفانتي بهدف وحيد مقابل لا شئ في أحد ديربيات مدينة فالنسيا.

وفي المباراة الثانية عن اليوم ذاته يستقبل فريق ريال بيتيس نظيره فريق سيلتا فيغو، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيكون العنوان الرئيسي للمباراة هو البحث عن الفوز الأول في الليغا في الموسم الحالي لكلاً من الطرفين.

حيث تعرض فريق ريال بيتيس للخسارة في الجولة الأولى على يد مُضيفه العملاق فريق برشلونة بهدفين مقابل لا شئ، ولكن وبالرغم من ذلك إلا أنه قدم مستوى طيب أمام الفريق الكتالوني، أما على الجانب الآخر فقد تعرض فريق سيلتا فيغو للخسارة على أرضه على يد ضيفه فريق ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ملخص مباراة سيلتا فيغو وريال سوسيداد

ملخص مباراة ليفانتي وفياريال