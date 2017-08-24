موعد مباراة غلطة سراي وسيفاس سبور في الدوري التركي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق غلطة سراي لإستقبال ضيفه فريق سيفاس سبور يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب تيليكوم أرينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري التركي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق غلطة سراي المواجهة باحثاً عن تحقيق فوزه الثالث على التوالي في مشواره في الدوري التركي في الموسم الحالي، وذلك من أجل الإستمرار في التربع على عرش صدارة ترتيب الدوري وحيداً دون أي شريك في إطار سعيه لإستعادة اللقب الذي سيطر عليه غريمه فريق بيشكتاش في أخر موسمين.

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وكان فريق غلطة سراي قد بدأ مشواره في الموسم الحالي بطريقة مثالية للغاية، ففي مباراته الأولى إكتسح ضيفه فريق قيصري سبور بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ومن ثم حقق الفوز خارج أرضه في الجولة الثانية على حساب مُضيفه فريق أوسمانلي سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مما يؤكد بدوره أن فريق غلطة سراي عازماً وبكل قوته على العودة من جديد للتتويج بالألقاب وخاصة لقب الدوري التركي.

وبكل تأكيد يبقى الهدف الرئيسي لفريق غلطة سراي هو العودة من جديد إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فتلك العودة تعود عليه بالفائدة الكبيرة جداً من الناحية المالية والإقتصادية، وبالتالي يُصبح الفريق قادراً على شراء النجوم وإبرام تعاقدات قوية والتي من شأنها أن تجعل النادي يُسيطر على كرة القدم التركية.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك فريق غلطة سراي جيداً أن الفوز بلقب الدوري التركي في الموسم الحالي لن يكون سهلاً على الإطلاق، وذلك نظراً لقوة التعاقدات التي أبرمها كلاً من فريق بيشكتاش حامل اللقب وفريق فنربخشة، والتي من شأنها ستجعل المنافسة على اللقب شرسة للغاية حتى الرمق الآخير من عمر المسابقة.

وبالحديث عن الصفقات فإن نادي غلطة سراي كان هو الآخر نشيطاً للغاية في الميركاتو الصيفي الحالي، ومن أبرز النجوم الذي تعاقد معهم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز والجزائري سفيان فيغولي والمغربي يونس بلهندةو البرازيلي ماريانو فيريرا.