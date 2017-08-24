ميلان يضع ضمن أولوياته التعاقد مع متوسط ميدان برشلونة

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كشفت شبكة قنوات سكاي سبورتس إيطاليا أن نادي ميلان الإيطالي يرغب في التعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي الواعد رافينيا ألكانتارا لاعب نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة مع وجود بأحقية الشراء في عقده عقب إنتهاء فترة الإعارة.

هذا ويأتي ذلك بناءً على رغبة كبيرة من الإيطالي فيتشينزو مونتيلا مدرب فريق ميلان، والذي يُحاول أن يقوم بسد جميع الثغرات المتواجدة في فريقه حتى يكون الفريق في أفضل حالاته على مدار الموسم بأكمله، وخاصة وأن فريق الروسونيري سيسعى هذا الموسم للمنافسة على الألقاب وليس فقط الإكتفاء بدور المتفرج مثلما حدث في المواسم القليلة الماضية.

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وكانت إدارة نادي ميلان قد حاولت في الفترة الماضية أن تتعاقد مع متوسط الميدان البرتغالي الواعد ريناتو سانشيز لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، ولكن النادي البافاري وبعد أن كان موافقاً على إتمام الصفقة تراجع في قراره في اللحظات الآخيرة وقرر عدم التفريط في نجمه الواعد، وذلك بعدما تألق البرتغالي ريناتو سانشيز على المستوى الشخصي بشكل لافت في المعسكر الصيفي للفريق البافاري تحضيراً للموسم الحالي.

ولكن العقبة التي ستقف أمام نادي ميلان من أجل حسم صفقة البرازيلي رافينيا ألكانتارا هو الآخر، أن الآخير يُعاني من الإصابة منذ شهر إبريل الماضي من العام الحالي 2017 م أي منذ الدور الثاني من عمر الموسم الماضي، وفي حالة إستمرار إصابته فربما حينها ستتراجع إدارة نادي ميلان عن التفاوض مع النادي الكتالوني وتبدأ في عملية البحث عن متوسط ميدان أخر، علماً بأن إدارة نادي الروسونيري تُدرك جيداً أنها يجب أن تبحث بشكل سريع للغاية مع تبقي أسبوع واحد فقط على غلق باب سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث يقفل الميركاتو الصيفي أبوابه مع نهاية شهر أغسطس الحالي.

وفي حالة عدم تمكن نادي ميلان من التعاقد مع لاعب وسط ميدان في خلال الأسبوع المقبل، فلن يكون الأمر في غاية السوء على النادي وذلك لآنه قام بالتعاقد مع العديد مع العناصر البارزة والقوية في الصيف الحالي.