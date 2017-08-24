باريس سان جيرمان يُبدي رغبته في التعاقد مع نجم أخر في الصيف الحالي

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي الواعد فابينيو لاعب نادي موناكو الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في أخر صفقة له في الصيف الحالي والتي تأتي بناءً على رغبة الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق الباريسي والقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن ذلك الأمر يأتي على الرغم من المفاوضات بين إدارة نادي باريس سان جيرمان وإدارة نادي موناكو من أجل إنتقال المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي إلي العاصمة الفرنسية باريس، ولكن ما هو مؤكد أن نادي باريس سان جيرمان لن يتمكن إلا من التعاقد مع نجم واحد فقط أخير في الصيف الحالي وربما لن يتمكن من التعاقد مع أي لاعب أخر، وذلك بسبب حرصه على عدم إختراق قانون اللعب المالي النظيف والذي سيتعرض على إثره لعقوبات قاسية من الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في حالة إختراق ذلك القانون.

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وكان نادي باريس سان جيرمان قد تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي مع 3 لاعبين، وهم الظهير الأيسر الإسباني يوري بيرشيش قادماً من نادي ريال سوسيداد الإسباني، والظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس في صفقة إنتقال حر بعدما فسخ الآخير عقده بالتراضي مع نادي يوفنتوس الإيطالي، وأخيراً النجم البرازيلي نيمار جونيور قادماً من نادي برشلونة الإسباني في صفقة القرن.

ولعل السبب الرئيسي وراء هذه التسمية أن الصفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو، وهي التي كانت تُمثل قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي مع ناديه السابق برشلونة، وبالرغم من هذه القيمة المرتفعة للصفقة والشبوهات حول الصفقة من جانب إدارة نادي برشلونة والإتحاد الإسباني لكرة القدم، إلا أن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان قد أكد في أكثر من مناسبة سابقة أن النادي الباريسي لم يخترق قانون اللعب المالي النظيف وأنه مستعد للتعاون بشكل كامل مع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في حالة قرر الآخير فتح تحقيق حول هذه الصفقة.