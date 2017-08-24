مانشستر سيتي يستعد لخطف نجم أرسنال في الأسبوع الآخير من الميركاتو

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يستعد لتقديم عرضاً ضخماً إلي نادي أرسنال الإنجليزي في الأسبوع المقبل تصل قيمته إلي مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني، وذلك من أجل التعاقد مع النجم التشيلي أليكسيس سانشيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن ذلك الإصرار من جانب نادي مانشستر سيتي على ضم النجم التشيلي يأتي بناءً على رغبة كبيرة من جانب الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، والذي يرى أنه مازال في حاجة ماسة إلي تدعيم خطوطه الأمامية بسبب الفرص الكثيرة التي يُضيعها خط هجومه والتي تؤثر بالتالي على نتائج الفريق.

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وبالرغم من هذه الأنباء إلا أن الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال قد أكد منذ قليل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه المقبلة التي ستجمعه بفريق ليفربول، أن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز قد عاد من الإصابة وأصبح في كامل جاهزيته وسيكون حاضراً رفقة الفريق في المباراة المنتظرة، مما جعل الطمأنينة تعود من جديد إلي أنصار النادي اللندني والذين يخشون بدورهم خسارة واحد من الأعمدة الرئيسية في الفريق.

وخاصة وأن فريق أرسنال يرغب في الموسم الحالي في المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبكل تأكيد يحتاج ذلك الأمر إلي تواجد تشكيلة قوية للغاية سواء على أرض الملعب أو في مقاعد البدلاء لدى فريق أرسنال، وهو نفس الحال بالنسبة لبقية كبار البريمرليغ والذين قاموا بدورهم بميركاتو صيفي أكثر من رائع حتى هذه اللحظة.

ومن جانبه كان نادي مانشستر سيتي قد صرف في الصيف الحالي حوالي مبلغ 215 مليون جنيه إسترليني على الصفقات الجديدة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لا يزال يرغب في صرف المزيد من الأموال من أجل التعاقد مع عنصرين إضافيين وتحديداً في مركز قلب الدفاع وفي مركز المهاجم أو الجناح الهجومي.

هذا وقد كان نادي مانشستر سيتي قد تعاقد مع الحارس البرازيلي إيدرسون، والظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر والظهير الأيمن البرازيلي دانيلو والظهير الأيسر الفرنسي بنجامين ميندي وصانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا.