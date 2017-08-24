مهاجم موناكو الواعد يقترب من العاصمة الفرنسية باريس في صفقة تبادلية

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كشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد توصل إلي إتفاق مع نادي موناكو الفرنسي، وذلك من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 138 مليون جنيه إسترليني إضافة إلي إنتقال واحد من الفرنسي حاتم بن عرفة أو البرازيلي لوكاس مورا أو الألماني يوليان دراكسلر إلي نادي الإمارة كجزء من الصفقة.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن الصفقة سوف تُحسم في الأيام القليلة القادمة والتي تسبق مباشرة غلق أبواب الميركاتو الصيفي الحالي، والذي يقفل أبوابه بدوره مع نهاية شهر أغسطس الحالي مما يعني أنه متبقي أمام نادي باريس سان جيرمان أسبوعاً فقط لا غير من أجل حسم الصفقة.

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وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح فسوف تكون هي الصفقة الرابعة لنادي باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، وذلك بعدما تعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني يوري بيرشيش قادماً من نادي ريال سوسيداد الإسباني، والظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس في صفقة إنتقال حر بعدما فسخ الآخير عقده بالتراضي مع ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، وأخيراً النجم البرازيلي نيمار جونيور قادماً من نادي برشلونة الإسباني في صفقة القرن والتي وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو.

ولكن في حالة تعاقد نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، فسوف يكون عليه أن يتخلص من بعض عناصره الزائدة في الفريق وذلك حتى لا يخترق قانون اللعب المالي النظيف، والذي إن إخترقه سوف يتم توقيع عقوبات قاسية عليه من طرف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ولعل من أبرز الأسماء التي طرحها نادي باريس سان جيرمان للبيع في الصيف الحالي، هي الإيفواري سيرج أورييه والفرنسي حاتم بن عرفة والبولندي كريشوفياك، وأيضاً البرازيلي لوكاس مورا والأرجنتيني أنخيل دي ماريا والألماني يوليان دراكسلر.

ولكن ما هو مؤكد حتى هذه اللحظة أن كل هذه الأنباء الصادرة من الصحف الفرنسية هي عبارة عن مجرد شائعات فقط ليس أكثر من ذلك في إنتظار معرفة الأمور الرسمية في الأسبوع المقبل والآخير من عمر الميركاتو الصيفي الحالي.