جدول مباريات الجولة الثالثة من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

Advertisements

يشهد ختام شهر أغسطس الحالي إنطلاقة فعاليات الجولة الثالثة عن المرحلة الختامية من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة بدورها إلي كأس العالم 2018 م والذي يُقام على الأراضي الروسية في صيف العام المقبل، وفي هذا التقرير نستعرض لكم جميع مباريات الجولة الثالثة والتي ستُقام على مدار 3 أيام وهي أيام الخميس والجمعة والسبت والتي ستكون موافقة لكلاً من الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الحالي والأول والثاني من شهر سبتمبر المقبل.

والبداية ستكون مع يوم الخميس حيث يحل المنتخب المصري ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب أوغندا ضمن مباريات المجموعة الخامسة، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي اليوم ذاته يستقبل منتخب غينيا نظيره منتخب ليبيا ضمن مباريات المجموعة الأولى، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وفي يوم الجمعة تُقام 5 مباريات حيث يستقبل منتخب غانا نظيره منتخب الكونغو ضمن مباريات المجموعة الخامسة، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، كما يصطدم منتخب نيجيريا بضيفه منتخب الكاميرون في موقعة نارية من العيار الثقيل ضمن مباريات المجموعة الثانية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحل منتخب جنوب أفريقيا ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب الرأس الأخضر ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي موقعة أخرى مرتقبة يستقبل منتخب تونس نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية على أرضية ملعب رادس ضمن مباريات المجموعة الأولى، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي أخر مباريات اليوم يستقبل منتخب المغرب نظيره منتخب مالي ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم السبت تُختتم الجولة الثالثة من عمر التصفيات بإقامة 3 مباريات، حيث يحل منتخب الجزائر ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب زامبيا ضمن مباريات المجموعة الثانية، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، كما يحل منتخب كوت ديفوار ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب الغابون ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي أخر المباريات يستقبل منتخب السنغال نظيره منتخب بوركينا فاسو ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.