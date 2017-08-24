مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضاته مع برشلونة من أجل ضم لاعبه البرتغالي

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كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد بدأ عملية المفاوضات مع نادي برشلونة الإسباني، وذلك من أجل التعاقد مع متوسط ميدانه البرتغالي أندري غوميز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ولمدة موسمين على سبيل الإعارة مع وجود بأحقية الشراء في عقده عقب إنتهاء فترة الإعارة.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن ذلك يأتي بناءً على رغبة كبيرة من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد، ولعل ما قد يُساعد على حسم الصفقة بشكل سريع في الأيام القليلة القادمة هو البرتغالي جورج مينديش هو وكيل أعمال كلاً من اللاعب أندري غوميز وأيضاً المدرب جوزيه مورينيو، مما سيجعله يؤثر بسهولة على اللاعب من أجل الإنتقال إلي قلعة أولد ترافورد في الصيف الحالي.

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ومن جهته كان البرتغالي أندري غوميز قد رفض كل العروض المُغرية التي جائته في الصيف الماضي، لينتقل إلي نادي برشلونة من ناديه السابق فالنسيا الإسباني ولكنه وعلى مدار الموسم الماضي بأكمله عاش المعاناة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث لم يكتسب ثقة المدرب السابق للفريق الكتالوني لويس إنريكي مما جعله حبيساً بشكل دائم لمقاعد البدلاء، وهو الأمر الذي أدى لإنخفاض مستواه كثيراً ولعل ذلك كان واضحاً بصورة جلية في أي مباراة شارك فيها رفقة فريق برشلونة سواء في الموسم الماضي أو حتى في مطلع الموسم الحالي.

ومن المؤكد أن البرتغالي أندري غوميز لن يرغب في تكرار ذلك السيناريو البائس الذي عاشه في الموسم الماضي، وذلك بسبب رغبته في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده البرتغال في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأنه قد يتم إستبعاده من مدرب منتخب البرتغال فيرناندو سانتوس في حالة إستمرار إنخفاض مستواه بهذه الطريقة.

ليبقى على البرتغالي أندري غوميز الآن أن يختار ما بين البقاء تائهاً بين أحضان النادي الكتالوني، أو خوض تجربة إحترافية جديدة رفقة العملاق نادي مانشستر يونايتد والتي من شأنها أن تُعيده لمستواه المعهود وخاصة في ظل القوة البدنية الكبيرة التي يتمتع بها البريمرليغ.