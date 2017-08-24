جدول مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الأسيوية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يشهد ختام شهر أغسطس الحالي إنطلاقة فعاليات الجولة التاسعة من المرحلة النهائية لتصفيات القارة الأسيوية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م والذي يُقام في صيف العام المقبل على الأراضي الروسية، وفي هذا التقرير نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة والتي ستُقام على مدار يومي الثلاثاء والخميس واللذان سيوافقان كلاً من التاسع والعشرين والحادي والثلاثين من الشهر الحالي.

والبداية ستكون مع يوم الثلاثاء والذي سيشهد مباراة واحدة فقط، حيث يستقبل منتخب الإمارات نظيره المنتخب السعودي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ضمن مباريات المجموعة الثانية، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم الخميس تُقام بقية مباريات الجولة حيث يصطدم منتخب اليابان بضيفه منتخب أستراليا في قمة نارية من العيار الثقيل بالعاصمة اليابانية طوكيو ضمن مباريات المجموعة الثانية، وذلك في تمام الساعة 13:35 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و12:35 ظهراً بتوقيت القاهرة، كما يواجه منتخب سوريا نظيره المنتخب القطري ضمن مباريات المجموعة الأولى، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

وفي مباراة أخرى يستقبل المنتخب الصيني نظيره منتخب أوزبكستان في موقعة مرتقبة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، كما يحل منتخب إيران المتأهل سلفاً للمونديال ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب كوريا الجنوبية ضمن مباريات المجموعة الأولى، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

وفي أخر مباريات الجولة الثالثة يحل المنتخب العراقي ضيفاً على نظيره منتخب تايلاند في العاصمة بانكوك، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

هذا ويُعتبر المنتخب الإيراني هو المنتخب الوحيد الذي ضمن تأهله للمونديال عن المجموعة الأولى، فيما يبقى الصراع مشتعلاً على البطاقة الثانية بين منتخبي كوريا الجنوبية وأوزبكستان، أما في المجموعة الثانية فلا يزال الصراع مشتعلاً على بطاقتي التأهل بين كلاً من منتخب اليابان ومنتخب السعودية ومنتخب أستراليا.