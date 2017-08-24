تشيلسي يُقدم عرضاً جديداً إلي ليستر سيتي من أجل ضم لاعبه المخضرم

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد قدم عرضاً جديداً إلي نادي ليستر سيتي الإنجليزي وصلت قيمته إلي مبلغ 32 مليون جنيه إسترليني، وذلك من أجل التعاقد مع متوسط الميدان الإنجليزي المخضرم داني درينكووتر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن إصرار نادي تشيلسي على ضم اللاعب المخضرم في الصيف الحالي يأتي بناءً على رغبة كبيرة من الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي، والذي يُحاول أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر اللازمة قبيل غلق باب سوق الإنتقالات الحالية، والذي يقفل أبوابه مع نهاية شهر أغسطس الحالي وتحديداً في اليوم الحادي والثلاثين من الشهر.

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وكان نادي تشيلسي قد تلقى ضربة موجعة يوم أمس الأربعاء بعدما رفض نادي أرسنال عرضه من أجل ضم الإنجليزي الواعد أليكس أوكسليد تشامبرلين، وليس ذلك فحسب بل عرض نادي أرسنال على لاعبه راتباً أسبوعياً جديداً وصلت قيمته إلي مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني، وذلك من أجل إقناعه بالبقاء في قلعة الإمارات لفترة أخرى طويلة وخاصة في ظل رغبة الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال في عدم التفريط فيه.

وعلى الرغم من أن نادي تشيلسي كان نشيطاً في الميركاتو الصيفي الحالي وتعاقد مع 4 لاعبين، إلا أن مدرب فريق البلوز أنطونيو كونتي قد أعرب في أكثر من مناسبة عن إستيائه الشديد من عدم قيام إدارة النادي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش بإبرام التعاقدات التي يحتاجها الفريق في الموسم الحالي.

وكان النادي اللندني قد تعاقد مع الحارس الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو في صفقة إنتقال حر، والمدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر قادماً من نادي روما الإيطالي، ومتوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو قادماً من نادي موناكو الفرنسي، والمهاجم الإسباني ألفارو موراتا قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني.

وفي حالة نجاحه في حسم صفقة الإنجليزي داني درينكووتر فسوف تكون هي الصفقة الخامسة له في الصيف الحالي، ولكن المشكلة الرئيسية التي يواجهها هي أن إدارة نادي ليستر سيتي تطلب مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن لاعبها لأي نادي.