جدول مباريات الجولة السابعة من تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يشهد ختام شهر أغسطس الحالي إنطلاقة فعاليات الجولة السابعة من تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م والذي يُقام في صيف العام المقبل على الأراضي الروسية، وفي هذا التقرير نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة عن المجموعات الأولى والثانية والثامنة، والتي ستُقام في يوم الخميس الموافق للحادي والثلاثين من الشهر الحالي.

والبداية ستكون مع المجموعة الأولى حيث يصطدم منتخب فرنسا بضيفه منتخب هولندا في قمة نارية من العيار الثقيل على أرضية ملعب فرنسا الدولي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، كما يحل منتخب السويد ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب بلغاريا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يستقبل منتخب لوكسمبورغ نظيره منتخب بيلاروسيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي المجموعة الثانية يستقبل منتخب البرتغال نظيره منتخب جزر الفارو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل منتخب المجر نظيره منتخب لاتفيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يستقبل منتخب سويسرا نظيره منتخب أندورا على أرضية ملعب سانت جاكوب بارك، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي المجموعة الثامنة يحل منتخب البوسنة والهرسك ضيفاً ثقيلاً على نظيره المنتخب القبرصي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل منتخب اليونان نظيره منتخب إستونيا في العاصمة اليونانية أثينا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يستقبل منتخب بلجيكا نظيره منتخب جبل طارق في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.