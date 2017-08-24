جدول مباريات الجولة السابعة من تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يشهد ختام شهر أغسطس الحالي إنطلاقة فعاليات الجولة السابعة من تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م والذي يُقام في صيف العام المقبل على الأراضي الروسية، وفي هذا التقرير نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة عن المجموعات الثالثة والخامسة والسادسة، والتي ستُقام في يوم الجمعة الموافق لليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل.

والبداية ستكون مع المجموعة الثالثة حيث يحل منتخب ألمانيا ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب جمهورية التشيك في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، كما يحل منتخب أيرلندا الشمالية ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب سان مارينو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يستقبل منتخب النرويج نظيره منتخب أذربيجان، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي المجموعة الخامسة يحل منتخب مونتينيغرو ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب كازاخستان، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل منتخب الدنمارك نظيره منتخب بولندا في موقعة مرتقبة، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يستقبل منتخب رومانيا نظيره منتخب أرمينيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي المجموعة السادسة يحل منتخب إنجلترا ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب ملطا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، كما يحل منتخب إسكتلندا ضيفاً على نظيره منتخب ليتوانيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يستقبل منتخب سلوفاكيا نظيره منتخب سلوفينيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.