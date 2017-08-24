جدول مباريات الجولة السابعة من تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يشهد ختام شهر أغسطس الحالي إنطلاقة فعاليات الجولة السابعة من تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م والذي يُقام في صيف العام المقبل على الأراضي الروسية، وفي هذا التقرير نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة عن المجموعات الرابعة والسابعة والتاسعة، والتي ستُقام في يوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

والبداية ستكون مع المجموعة الرابعة حيث يحل منتخب جمهورية إيرلندا ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب جورجيا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل منتخب صربيا في بلغراد نظيره منتخب مولدوفا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يصطدم منتخب ويلز بضيفه منتخب النمسا في العاصمة الويلزية كارديف في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي المجموعة السابعة تشهد أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد قمة نارية من العيار الثقيل حينما يستقبل منتخب إسبانيا نظيره منتخب إيطاليا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل منتخب ألبانيا نظيره منتخب ليشتنشتاين، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يحل منتخب مقدونيا ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب الكيان الصهيوني، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي المجموعة التاسعة يحل منتخب أيسلندا ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب فنلندا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل منتخب أوكرانيا نظيره منتخب تركيا في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يستقبل منتخب كرواتيا نظيره منتخب كوسوفو في العاصمة الكرواتية زاغرب، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.