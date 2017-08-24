مانشستر سيتي يقترب رسمياً من حسم صفقته السادسة في الصيف الحالي

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بات على مشارف التعاقد رسمياً مع المدافع الإيرلندي الشمالي جوني إيفانز لاعب نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سوف يتم في خلال الأسبوع المقبل، علماً بأنه سيكون الأسبوع الآخير من عمر الميركاتو الصيفي الحالي والذي يقفل أبوابه مع نهاية شهر أغسطس الحالي وتحديداً في اليوم الحادي والثلاثين منه، مما يعني أنها الفرصة الآخيرة لجميع أندية القارة الأوروبية من أجل تدعيم صفوفها وسد الثغرات ونقاط الضعف.

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هذا وكان نادي مانشستر سيتي قد قدم عرضاً إلي نادي وست بروميتش ألبيون في الأونة الآخيرة والذي وصلت قيمته إلي مبلغ 19 مليون جنيه إسترليني، ولكن إدارة نادي وست بروميتش ألبيون رفضت ذلك العرض بشكل قاطع لضعفه من الناحية المادية من جهة، ولعدم رضا المدرب توني بوليس من جهة أخرى التخلي عن واحد من الأعمدة الرئيسية في فريقه في مطلع الموسم الحالي.

ولكن يبدو أن إدارة نادي وست بروميتش ألبيون سيكون لها رأي مغاير عن مدربها، وخاصة بعدما قام نادي مانشستر سيتي برفع قيمة العرض إلي مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني، ولعل السبب الرئيسي وراء إصرار نادي مانشستر سيتي على ضم اللاعب المخضرم صاحب ال 30 عاماً هو الرغبة الكبيرة من جانب الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي في ضمه، وذلك حتى يكون الفريق قوياً للغاية من الناحية الدفاعية بعكس الحالة التي كان عليها طوال الموسم الماضي.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح فسوف تكون هي الصفقة السادسة لنادي مانشستر سيتي في الصيف الحالي، وذلك بعدما تعاقد مع الحارس البرازيلي إيدرسون قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي، والظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر قادماً من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والظهير الأيمن البرازيلي دانيلو قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني، وكلاً من الظهير الأيسر الفرنسي بنجامين ميندي وصانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا قادمان من نادي موناكو الفرنسي.