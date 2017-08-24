زلاتان إبراهيموفيتش يعود من جديد إلي مسرح الأحلام أولد ترافورد

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسمياً عن تجديد عقد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لعام إضافي، وذلك بعد الكثير من الجدل والشائعات التي تم تداولها حول مستقبل السلطان إبراهيموفيتش في الفترة الآخيرة، وخاصة بعدما إنتهى عقده مع نادي مانشستر يونايتد في شهر يونيو الماضي من العام الحالي 2017 م، ولكن إدارة نادي مانشستر يونايتد رفضت حينها أن تقوم بتجديد عقده نظراً للإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الركبة.

حيث كان السلطان زلاتان إبراهيموفيتش قد تعرض إلي إصابة بقطع في أربطة الركبة رفقة فريقه مانشستر يونايتد في شهر إبريل الماضي من العام الحالي 2017 م، وتحديداً حينما كان الفريق يخوض مباراته أمام فريق أندرلخت البلجيكي في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

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وعقب إصابته مباشرة خضع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلي عملية جراحية ناجحة في ركبته، ولكن الجهاز الطبي لفريق مانشستر يونايتد أعلن بعدها أن السلطان إبراهيموفيتش لن يعود من جديد إلي الملاعب إلا مع مطلع العام المقبل 2018 م وتحديداً في شهر يناير، ولكن وفي خلال الأشهر القليلة الماضية لم يفعل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلا شيئاً واحداً فقط وهو قيامه بتلقي العلاج المطلوب ومواصلة التحسن يوم بعد يوم والإستشفاء من إصابته، حتى أكد لنادي مانشستر يونايتد بأنه قادراً على ممارسة كرة القدم من جديد مما دفع النادي لتجديد عقده.

وعلى الرغم من ذلك إلا أنه من غير المتوقع أن لا يلعب السلطان إبراهيموفيتش لصالح فريق مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة، إلا في حالة أعطى الجهاز الطبي للفريق الضوء الأخضر له من أجل العودة للملاعب من جديد وهو الأمر الذي لا يبدو بعيداً للغاية نظراً لسرعة إستجابة السلطان للعلاج بشكل مدهش للغاية.

هذا وتُعد عودة السلطان زلاتان إبراهيموفيتش من جديد إلي مسرح الأحلام أولد ترافورد إضافة قوية للغاية لفريق مانشستر يونايتد من الناحية الهجومية في الموسم الحالي، وخاصة بعدما تعاقد النادي في الصيف الحالي مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادماً من نادي إيفرتون الإنجليزي، وبذلك يُصبح فريق مانشستر يونايتد المرشح الأقوى للظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولم لا المنافسة أيضاً على لقب دوري أبطال أوروبا.