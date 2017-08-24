جدول مباريات الجولة الخامسة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يشهد ختام شهر أغسطس الحالي إنطلاقة فعاليات الجولة الخامسة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م والذي سيُقام في صيف العام المقبل على الأراضي الروسية، وفي هذا التقرير نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة والتي تُقام على مدار يومي الخميس والجمعة واللذان سيوافقان كلاً من الحادي والثلاثين من الشهر الحالي والأول من شهر سبتمبر المقبل.

والبداية ستكون مع يوم الخميس والذي تُقام فيه مباراة واحدة فقط، حيث يحل منتخب كولومبيا ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب فينزويلا، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً من يوم الخميس بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم الجمعة تُقام بقية مباريات الجولة كلها، حيث يستقبل منتخب تشيلي نظيره منتخب الباراغواي، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، كما يصطدم منتخب الأوروغواي بضيفه منتخب الأرجنتين في قمة نارية من العيار الثقيل في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو، وذلك في تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة.

وفي مباراة أخرى عن اليوم ذاته يستقبل منتخب البرازيل المتأهل سلفاً إلي المونديال نظيره منتخب الإكوادور، وذلك في تمام الساعة الرابعة إلا ربع صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة إلا ربع صباحاً بتوقيت القاهرة، وفي أخر مباريات الجولة الخامسة عشر يستقبل منتخب بيرو نظيره منتخب بوليفيا، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع صباحاً بتوقيت القاهرة.

هذا ويُعد المنتخب البرازيلي أول المتأهلين إلي كأس العالم في روسيا، حيث يحتل منتخب السامبا صدارة ترتيب التصفيات في الوقت الحالي ويمتلك في رصيده 33 نقطة حققها من 10 إنتصارات و3 تعادلات في مقابل تعرضه إلي هزيمة واحدة فقط منذ إنطلاقة مشوار التصفيات، أما بقية المقاعد المؤهلة إلي المونديال فيُعد التنافس عليها شرساً للغاية حيث يتنافس 7 منتخبات على 5 مقاعد فقط.

ففي المركز الثاني يتواجد منتخب كولومبيا ومن ثم منتخب الأوروغواي ثم يأتي بعده منتخب تشيلي ومنتخب الأرجنتين ومنتخب الإكوادور ومنتخب بيرو ومنتخب الباراغواي.