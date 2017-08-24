برشلونة ينجح أخيراً في تعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار

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كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس أن نادي برشلونة الإسباني قد توصل إلي إتفاق نهائي مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك من أجل التعاقد مع الجناح الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة قياسية من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 110 مليون جنيه إسترليني.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح مثلما أشارت التقارير فسوف يكون نادي برشلونة بذلك قد حسم صفقته الثالثة في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعدما تعاقد مع الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي، ومتوسط الميدان البرازيلي باولينيو قادماً من نادي غوانغجو إيفرغراندي الصيني.

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وإضافة لذلك أيضاً سيكون نادي برشلونة قد نجح في تعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار جونيور، والذي إنتقل بدوره منذ 3 أسابيع تقريباً إلي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة القرن، والتي وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو علماً بأن تلك القيمة كانت تُمثل قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي نيمار مع ناديه السابق برشلونة.

ومن جهته كان الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي صاحب ال 20 عاماً قد قام بمقاطعة تدريبات فريقه السابق بوروسيا دورتموند منذ أسبوعين، وذلك من أجل الضغط على ناديه حتى يسمح له بالرحيل في الصيف الحالي بإتجاه نادي برشلونة، علماً بأنه كان قد تعاقد مع نادي بوروسيا دورتموند في صيف العام الماضي 2016 قادماً من نادي رين الفرنسي.

ولعل تألقه اللافت على المستوى الشخصي في الموسم الماضي رفقة فريق بوروسيا دورتموند جعله محطاً لأنظار كل كبار أندية القارة الأوروبية في الصيف الحالي، ولم يقتصر الأمر بالنسبة للفرنسي عثماني ديمبيلي في الموسم الماضي على التألق فردياً فقط، بل نجح في المساهمة في فوز فريق بوروسيا دورتموند بلقب كأس ألمانيا وأيضاً إنهاء البوندسليغا في المركز الثالث في الترتيب وبالتالي ضمن الفريق تأهله بشكل مباشر إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ومن جهتها تأمل الآن أنصار النادي الكتالوني في أن تحسم إدارة النادي صفقة أخرى كبيرة قبيل غلق باب سوق الإنتقالات الحالية في الأسبوع المقبل وتحديداً في اليوم الآخير من شهر أغسطس الحالي.