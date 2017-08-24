ملخص مباراة شكينديا وميلان في الدوري الأوروبي 2018 م

Advertisements

تأهل فريق ميلان الإيطالي إلي دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م عقب تكرار فوزه على مُضيفه فريق شكينديا المقدوني بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في إطار إياب الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة علماً بأن موقعة الذهاب على أرضية ملعب سان سيرو كانت قد إنتهت على وقع فوز كاسح لفريق الروسونيري بسداسية نظيفة.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى ضغط فريق ميلان بشكل قوي للغاية على مُضيفه بحثاً عن تسجيل الأهداف وذلك على الرغم من أنه قد سجل سداسية في موقعة الذهاب، وعند الدقيقة الثالثة عشر نجح فريق الروسونيري في تحقيق مبتغاه وذلك بعدما سجل له مهاجمه الواعد باتريك كوتروني أولى الأهداف.

Advertisements

وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء هدأت الأوضاع كثيراً من الطرفين وخاصة من جانب فريق الروسونيري الذي حسم كل شئ بدوره منذ موقعة الذهاب، وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق ميلان ظل مستحوذاً على الكرة بشكل كامل في مقابل غياب الفريق المنافس تماماً من الناحية الهجومية، ليستمر ذلك السيناريو دون أي تغيير حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية الشوط على وقع تقدم فريق ميلان بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني بحث فريق ميلان عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره فيما حاول فريق شكينديا أن يُسجل هدفاً شرفياً على أقل تقدير، ومع مرور الدقائق تحسن فريق شكينديا بشكل واضح من الناحية الهجومية وزاد من ضغطه على فريق ميلان الذي تراخى كثيراً بدوره، ولكن الخط الهجومي لفريق شكينديا وجد أمامه سداً منيعاً وهو الحارس الإيطالي ماركو ستوراري والذي حرم أصحاب الأرض من الوصول إلي شباكه.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة عاد الهدوء ليُخيم من جديد على أجواء اللقاء، حتى جاء موعد صافرة نهاية المواجهة وبذلك حجز فريق ميلان مقعده في دور المجموعات من عمر المسابقة، على أن يعرف المجموعة التي سيتواجد بها في يوم غداً الجمعة بعدما يُجري الإتحاد الأوروبي لكرة القدم مراسم القرعة.