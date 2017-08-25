موعد مباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق بورنموث يوم غداً السبت، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق مانشستر سيتي المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وخاصة بعدما سقط الفريق في فخ التعادل في الجولة الماضية على أرضه أمام ضيفه فريق إيفرتون بهدف لمثله لكل فريق، مما جعل القلق يبدأ في السيطرة على جماهيره ولو بنسبة ضئيلة طبعاً لما يمتلكه فريق إيفرتون من إمكانيات كبيرة في الموسم الحالي.

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ولكن فريق مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا يُدركان جيداً أن الفوز بلقب البريمرليغ يتطلب الإنتصار على جميع الأندية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ولا شك أنه لا مجال أمام فريق مانشستر سيتي من أجل التعثر مرة أخرى حتى لا تبتعد عنه صدارة الترتيب كثيراً والتي يطير بها فريق مانشستر يونايتد بعد مرور جولتين بالعلامة الكاملة.

وتُعد هذه المباراة هي الآخيرة لكلاً من الفريقين وذلك بسبب فترة التوقف الدولي، والتي ستمنح بدورها المدرب بيب جوارديولا المزيد من الوقت من أجل إعداد فريقه بأفضل صورة ممكنة، قبل أن يستأنف الفريق من جديد مشواره في البريمرليغ في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، علماً بأن تلك العودة لن تكون مجرد عودة محلية فقط وذلك لآن فريق مانشستر سيتي سيبدأ في الأسبوع ذاته مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكانت القرعة قد أوقعته يوم أمس الخميس في مجموعة صعبة نسبياً، حيث ضمت كلاً من فريق نابولي الإيطالي وفريق فينورد روتردام الهولندي وفريق شاختار الأوكراني، مما يعني أنه يتواجد بين 3 فرق تُقدم كرة قدم رائعة مثله تماماً ولا تكترث كثيراً للنواحي الدفاعية، وهو ما يؤكد أن الجماهير سوف تكون على موعد مع الإثارة في هذه المواجهات، علماً بأن فريق مانشستر سيتي سيبدأ مشواره بحلوله ضيفاً على فريق فينورد روتردام في موقعة مرتقبة بين الطرفين.