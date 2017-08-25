موعد مباراة هادرسفيلد تاون وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يحل فريق ساوثهامبتون ضيفاً ثقيلاً على نظيره الصاعد حديثاً إلي أضواء البريمرليغ فريق هادرسفيلد تاون يوم غداً السبت، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ساوثهامبتون المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بيلغرينو باحثاً عن إنتصاره الثاني على التوالي في مشواره في البريمرليغ، وذلك على الرغم من أنه يعلم أن ذلك الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق أمام فريق حقق العلامة الكاملة بعد مرور أول جولتين من عمر البريمرليغ، ولكن وبكل تأكيد يبقى فريق ساوثهامبتون مرشحاً بارزاً لحصد النقاط الثلاث حتى وإن كانت المباراة تُقام خارج أرضه.

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وكان فريق ساوثهامبتون قد بدأ مشواره في البريمرليغ بصورة مخيبة بعدما تعادل سلبياً دون أهداف على أرضه أمام ضيفه فريق سوانزي سيتي، ولكنه صحح الأمور نسبياً بعد فوزه في الجولة الماضية على حساب ضيفه فريق وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة كانت مثيرة للغاية بين الطرفين.

ولا شك أن طموحات فريق ساوثهامبتون وجماهيره في الموسم الحالي لا تقتصر فقط على إنهاء البريمرليغ في منتصف جدول الترتيب، وإنما الهدف الرئيسي هو العودة للمسابقات الأوروبية من جديد في الموسم المقبل حتى وإن كان ذلك من بوابة مسابقة الدوري الأوروبي كما هو معتاد بالنسبة لأندية وسط الترتيب في البريمرليغ.

أما على الجانب الآخر فيبدو صاحب الأرض فريق هادرسفيلد تاون تحت قيادة مدربه الأمريكي دافيد فاغنر في أفضل حالاته على الرغم من أنه صاعد حديثاً إلي البريمرليغ، فالفريق حقق حتى الآن فوزين على التوالي وليس ذلك فحسب بل قدم أيضاً مستوى رائع للغاية، وذلك أمام أندية عريقة في البريمرليغ مثل فريق نيوكاسل يونايتد وفريق كريستال بالاس، مما يؤكد أن هدف فريق هادرسفيلد تاون الرئيسي في الموسم الحالي هو البقاء في الموسم المقبل في البريمرليغ.

وفي مباراة أخرى عن اليوم ذاته يحل فريق سوانزي سيتي ضيفاً على نظيره فريق كريستال بالاس، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.