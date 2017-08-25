موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يستعد فريق نيوكاسل يونايتد لإستقبال ضيفه فريق وست هام يونايتد يوم غداً السبت في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب سانت جيمس بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل صاحب الأرض فريق نيوكاسل يونايتد المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني رافاييل بينيتز رافعاً شعار البحث عن إنتصاره الأول في البريمرليغ في الموسم الحالي، وذلك بعدما تعرض الفريق إلي الخسارة في الجولة الأولى على يد ضيفه فريق توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل لا شئ، ومن ثم تعرض إلي خسارة جديدة في الجولة الثانية وهذه المرة على يد مُضيفه فريق هادرسفيلد تاون بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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وهو ما أثار القلق كثيراً بين جماهير النادي والتي باتت تخشى الآن على فريقها من أن يبدأ صراعه من أجل تفادي الهبوط إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي منذ الأسابيع له في البريمرليغ، ولا شك أن جماهير نادي نيوكاسل يونايتد ترفض تماماً فكرة هبوط فريقها من جديد وعدم تواجده بين كبار إنجلترا في البريمرليغ، ولكن المشكلة الرئيسية التي يُدركها الجميع جيداً أن النادي يحتاج إلي تعاقدات جديدة وقوية وهو الأمر الذي لم تفعله إدارة النادي برئاسة مايك أشلي والذي يبدو مهتماً بدوره بالمال فقط وليس بكرة القدم.

أما على الجانب الآخر فلا يبدو فريق وست هام يونايتد تحت قيادة مدربه الكرواتي سلافين بيليتش في أفضل حالاته هو أيضاً، فالفريق اللندني بدأ مشواره في البريمرليغ بطريقة سيئة للغاية وإن كان الحظ لم يخدمه، حيث تعرض للخسارة في الجولة الأولى على يد مُضيفه فريق مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شئ، ومن ثم تعرض للخسارة في الجولة الثانية على يد مُضيفه فريق ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مما يعني أن الفريق لم يلعب على أرضه في العاصمة الإنجليزية لندن حتى الجولة الثالثة.

إلا أن ذلك الأمر لا يُشكل عذراً بكل تأكيد وخاصة وأن فريق وست هام يونايتد كان نشيطاً للغاية في الميركاتو الصيفي الحالي وتعاقد مع العديد من العناصر البارزة والمخضرمة.