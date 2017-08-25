موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يستعد فريق مانشستر يونايتد لإستقبال ضيفه فريق ليستر سيتي يوم غداً السبت على أرضية مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق مانشستر يونايتد المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثالث على التوالي في مشواره في البريمرليغ في الموسم الحالي، وذلك من أجل الإستمرار في التربع على عرش صدارة ترتيب الدوري قبيل فترة التوقف الدولي، وهو الأمر الذي من شأنه سيجعل الجميع في البريمرليغ يُدرك بأن فريق مانشستر يونايتد هو المرشح الأقوى للظفر بلقب البريمرليغ مع نهاية الموسم الحالي.

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وكان فريق مانشستر يونايتد قد بدأ مشواره في البريمرليغ في الموسم الحالي بطريقة مثالية للغاية، حيث إكتسح ضيفه فريق وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شئ في الجولة الأولى، ومن ثم إكتسح مُضيفه فريق سوانزي سيتي بأربعة أهداف مقابل لا شئ أيضاً في الجولة الثانية، مما أكد أن الفريق تطور كثيراً في الموسم الثاني للمدرب جوزيه مورينيو وبات صلباً للغاية من الناحية الدفاعية وفعالاً بصورة مدهشة من الناحية الهجومية.

ولا شك أن الناحية الهجومية لفريق مانشستر يونايتد سوف تكون في غاية القوة أيضاً بعدما قامت إدارة النادي بتوقيع عقد جديد لعام إضافي مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مما يعني أن خط هجوم فريق مانشستر يونايتد الذي كان يُعاني في فترة الصيف من عدم تواجد به أي مهاجم سوى الواعد ماركوس راشفورد، أصبح يتواجد به في الوقت الحالي عملاقين وهما السلطان زلاتان إبراهيموفيتش والبلجيكي روميلو لوكاكو.

وهو الأمر الذي من شأنه سوف يُساعد الفريق كثيراً في الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الأوروبي، علماً بأن فريق مانشستر يونايتد قد عرف يوم أمس الخميس المجموعة التي سيتواجد فيها في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث أسفرت القرعة عن وقوعه في المجموعة الأولى رفقة كلاً من فريق بنفيكا البرتغالي وفريق بازل السويسري وفريق سيسكا موسكو الروسي.