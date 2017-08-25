موعد مباراة نانت وأولمبيك ليون في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يحل فريق أولمبيك ليون ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق نانت يوم غداً السبت على أرضية ملعب لابوجوار، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أولمبيك ليون المواجهة باحثاً عن تصحيح مساره في الدوري من أجل الإلتحاق بركب الصدارة، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام ضيفه فريق بوردو بثلاثة أهداف لمثلها في مباراة مثيرة للغاية بين الطرفين، مما جعله يبتعد عن صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين وهو الأمر الذي لا يرغب فيه حتى لا تهرب منه الصدارة أكثر، وخاصة وأن الفرق المتصدرة مثل فريق باريس سان جيرمان وفريق موناكو تُمثل قطاراً سريعاً للغاية لا يتوقف أبداً إلا مع نهاية الموسم.

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وبالرغم من البداية الجيدة لفريق أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي وطموحات جماهيره الكبيرة بالمنافسة على اللقب، إلا أن الهدف الرئيسي لفريق أولمبيك ليون يبقى هو ضمان مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ومن أجل تحقيق ذلك يجب عليه إما أن يُنهي الدوري الفرنسي ضمن المراكز ال 3 الأولى أو عن طريق فوزه بلقب الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم الحالي.

ولكنه يُدرك جيداً أن كلاً من الطريقين في غاية الصعوبة، فعلى صعيد الدوري الفرنسي يُعتبر المركز الأول والثاني شبه مضمون لكلاً من الثنائي فريق باريس سان جيرمان وفريق موناكو في إنتظار حسم اللقب بينهما، أما المركز الثالث فسوف يكون الصراع عليه شديداً بين كلاً من فريق أولمبيك مارسيليا وفريق سانت إيتيان وفريق أولمبيك ليون.

أما على صعيد مسابقة الدوري الأوروبي فمن سوء حظ فريق أولمبيك ليون أن المسابقة في نسخة الموسم الحالي يتواجد بها أندية عريقة للغاية، مثل فريق ميلان الإيطالي وفريق أرسنال الإنجليزي واللذان يُعتبران من أبرز المرشحين للظفر باللقب.

وعلى الجانب الآخر يأمل صاحب الأرض فريق نانت وتحت قيادة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري في أن يُحقق الفريق إنتصاره الثاني على التوالي في الدوري، وذلك بعدما كان قد فاز على مُضيفه فريق تروا في الجولة الماضية بهدف وحيد مقابل لا شئ.

التعادل الآخير لفريق أولمبيك ليون أمام ضيفه فريق بوردو