موعد مباراة أميان ونيس في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يحل فريق نيس ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء فريق أميان يوم غداً السبت، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق نيس المواجهة تحت قيادة مدربه السويسري لوسيان فافر باحثاً عن مصالحة جماهيره، وذلك بعدما تم إقصائه من الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا وإكتفائه فقط بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وعلى الرغم من أن جماهير نادي نيس تحلم بأن يتأهل فريقها لأول مرة في تاريخه إلي دوري الأبطال إلا أنها كانت تعلم جيداً أن إقصاء فريق مثل نابولي الإيطالي أمراً مستحيلاً.

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ولعل أبرز دليل على ذلك أن فريق نابولي تمكن من الفوز على فريق نيس ذهاباً وإياباً بهدفين مقابل لا شئ في كل مباراة، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل بدا الفرق الفني بين الفريقين واضحاً بصورة جلية سواء في موقعة الذهاب في إيطاليا أو حتى في موقعة الإياب في فرنسا.

ولكن المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي ليست سيئة أيضاً بالنسبة لفريق نيس، فمن خلال هذه المسابقة يُمكنه ربما أن يُحقق إنجازاً تاريخياً ويفوز باللقب الأوروبي الأول له في تاريخه، إلا أن ذلك الأمر سوف يكون مستحيلاً أيضاً نظراً لتواجد أندية عريقة في نسخة الموسم الحالي، ويأتي على رأس تلك الأندية كلاً من نادي ميلان الإيطالي ونادي أرسنال الإنجليزي.

ولكن على الصعيد المحلي سيُحاول فريق نيس أن يُحقق إنتصاره الثاني على التوالي، وخاصة بعد إنطلاقته المتعثرة في الدوري الفرنسي بعدما تعرض إلي خسارتين، حيث جائت الخسارة الأولى على يد مُضيفه فريق سانت إيتيان بهدف وحيد مقابل لا شئ، ومن ثم جائت الخسارة الثانية على يد ضيفه فريق تروا بهدفين مقابل هدف واحد، ولكنه عاد إلي سكة الإنتصارات من جديد بعدما فاز في الجولة الماضية على حساب ضيفه فريق غانغون بهدفين مقابل لا شئ.