موعد مباريات الدوري الفرنسي يوم غداً السبت 26-8-2017

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يشهد يوم غداً السبت إستكمال بقية مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، حيث تُقام يوم غداً 6 مباريات وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم 4 مباريات منها، علماً بأن الدوري الفرنسي سوف يتوقف بعد هذه الجولة مباشرة حاله مثل حال بقية الدوريات على مستوى العالم بأكمله، وذلك بسبب فترة التوقف الدولي من أجل إستئناف تصفيات كأس العالم 2018 م.

وفي المباراة الأولى يستقبل فريق بوردو نظيره فريق تروا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيدخل فريق بوردو المواجهة باحثاً عن إستمرار نتائجه الإيجابية التي حققها منذ إنطلاقة مشواره في الدوري في الموسم الحالي، حيث تعادل الفريق في لقائين خارج أرضه أمام كلاً من فريق أنجيه وفريق أولمبيك ليون فيما حقق الإنتصار على أرضه على حساب ضيفه فريق ميتز، أما على الجانب الآخر فيأمل فريق تروا في أن يستفيق عقب خسارته الآخيرة على أرضه أمام ضيفه فريق نانت.

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وفي مباراة أخرى يستقبل فريق كُان نظيره فريق ميتز، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيدخل فريق كُان المواجهة مدعوماً بجماهيره الغفيرة على أمل أن يتمكن من تحقيق فوزه الثاني على التوالي في الدوري، وذلك بعدما عاد بالفوز في الجولة الماضية من أمام مُضيفه ليل بهدفين مقابل لا شئ.

وفي لقاء أخر يحل فريق مونبلييه ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ديجون، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويأمل فريق مونبلييه في أن يعود من جديد إلي سكة الإنتصارات بعدما تعثر في أخر جولتين، حيث تعرض للخسارة على يد فريق تولوز بهدف وحيد مقابل لا شئ ومن ثم تعادل أمام فريق ستراسبورغ بهدف لمثله.

وفي أخر المباريات يستقبل فريق تولوز نظيره فريق رين في مباراة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيسعى فريق تولوز بكل تأكيد لمصالحة جماهيره عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها في الجولة الماضية على يد فريق باريس سان جيرمان بستة أهداف مقابل ثلاثة.