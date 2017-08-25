موعد مباراة فيردر بريمن وبايرن ميونخ في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

Advertisements

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق فيردر بريمن يوم غداً السبت، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق بايرن ميونخ المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في مشواره في البوندسليغا في الموسم الحالي، وذلك من أجل الإستمرار في التربع على عرش صدارة ترتيب الدوري في إطار سعيه للحفاظ على لقبه للموسم السادس على التوالي في إنجاز غير مسبوق لم يتمكن من تحقيقه أي نادي من قبله.

Advertisements

ولكن وبكل تأكيد يُدرك الفريق البافاري جيداً أن التتويج بلقب البوندسليغا لا يُعد هو الهدف الرئيسي له في الموسم الحالي، حيث يكمن هدفه الأسمى في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والذي لم يُحققه منذ عام 2013 م، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل تأمل جماهير نادي بايرن ميونخ في أن يُحقق فريقها الثلاثية والتي لم يُحققها أيضاً منذ عام 2013 م رفقة المدرب الألماني المخضرم يوب هاينكس.

ولا شك أن الأمور لن تكون سهلة على الفريق البافاري في الموسم الحالي خاصة على الصعيد الأوروبي، وذلك عقب مستوى الفريق ونتائجه المتواضعة التي حققها في معسكره الصيفي الماضي تحضيراً للموسم الحالي، وبالرغم من أن الفريق البافاري قد تحرك بشكل جيد في الميركاتو الصيفي الحالي وتعاقد مع عناصر بازرة، إلا أنه لا تزال توجد عيوب كثيرة في الفريق سواء من الناحية الهجومية أو من الناحية الدفاعية بشكل خاص.

وكان الفريق البافاري قد علم في يوم أمس الخميس المجموعة التي سيتواجد بها في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما أجرى الإتحاد الأوروبي لكرة القدم مراسم القرعة، حيث جاء فريق بايرن ميونخ في المجموعة الثانية وبجواره كلاً من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق سيلتك الإسكتلندي وفريق أندرلخت البلجيكي، مما يؤكد أن طريقه من أجل التأهل إلي الدور ثمن النهائي سوف يكون في غاية الصعوبة.