موعد مباريات الدوري الألماني يوم غداً السبت 26-8-2017

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يشهد يوم غداً السبت إستكمال مباريات الجولة الثانية من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، حيث تُقام يوم غداً 6 مباريات وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم 4 مباريات منها، علماً بأن الدوري الألماني سوف يتوقف عقب إنتهاء هذه الجولة مثله مثل بقية الدوريات على مستوى العالم، وذلك بسبب فترة التوقف الدولي والتي ستشهد إستئناف تصفيات كأس العالم 2018 م على أن تعود عجلة الدوريات للدوران من جديد في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

وفي المباراة الأولى يستقبل فريق أينتراخت فرانكفورت نظيره فريق فولسبورغ في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، علماً بأن كلاً من الفريقين سوف يدخل المواجهة رافعاً شعار البحث عن فوزه الأول في البوندسليغا في الموسم الحالي، حيث كان فريق أينتراخت فرانكفورت قد تعادل سلبياً دون أهداف أمام فريق فرايبورغ، فيما تعرض فريق فولفسبورغ إلي خسارة ثقيلة على يد فريق بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

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وفي مباراة أخرى مرتقبة يستقبل فريق باير ليفركوزن نظيره فريق هوفنهايم على أرضية ملعب باي أرينا، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وسيبحث فريق باير ليفركوزن عن فوزه الأول عقب خسارته في الجولة أمام حامل اللقب فريق بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما سيبحث فريق هوفنهايم عن إنتصاره الثاني بعدما فاز في الجولة الأولى على حساب فريق فيردر بريمن بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي لقاء أخر يحل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق أوغسبورغ، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وسيدخل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ المواجهة عازماً على تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي وذلك بعدما فاز في مباراته الأولى على حساب فريق كولن بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي أخر المباريات يستقبل فريق شتوتغارت نظيره فريق ماينز، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.