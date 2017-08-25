تعرف على قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 م

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أجرى الإتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، حيث تم تقسيم 48 فريق على 12 مجموعة علماً بأن القرعة أسفرت على مجموعات نارية وأخرى متوازنة، وفي هذا التقرير نستعرض لكم جميع المجموعات من الأولى وحتى الثانية عشر.

حيث ضمت المجموعة الأولى كلاً من نادي فياريال الإسباني – نادي ماكابي تل أبيب من الكيان الصهيوني – نادي أستانا من كازاخستان – نادي سلافيا براغ التشيكي

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فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من نادي دينامو كييف الأوكراني – نادي يونغ بويز السويسري – نادي بارتيزان بيلغراد الصربي – نادي سكيندربيو الألباني

بينما ضمت المجموعة الثالثة كلاً من نادي سبورتينغ براغا البرتغالي – نادي لودوغوريتس البلغاري – نادي هوفنهايم الألماني – نادي إسطنبول باشاكشهير التركي

أما المجموعة الرابعة فقد ضمت كلاً من نادي ميلان الإيطالي – نادي أوستريا فيينا النمساوي – نادي رييكا الكرواتي – نادي أيك أثينا اليوناني

فيما ضمت المجموعة الخامسة كلاً من نادي أولمبيك ليون الفرنسي – نادي إيفرتون الإنجليزي – نادي أتالانتا الإيطالي – نادي أبولون القبرصي

بينما ضمت المجموعة السادسة كلاً من نادي كوبنهاغن الدنماركي – نادي لوكوموتيف موسكو الروسي – نادي شيريف من مولدوفا – نادي زلين من جمهورية التشيك

أما المجموعة السابعة فقد ضمت كلاً من نادي فيكتوريا بيلزن التشيكي – نادي ستيوا بوخارست الروماني – نادي هابويل بير شيفا من الكيان الصهيوني – نادي لوغانو السويسري

فيما ضمت المجموعة الثامنة كلاً من نادي أرسنال الإنجليزي – نادي باتي بوريسوف من بيلاروسيا – نادي كولن الألماني – نادي سرفينا الصربي

بينما ضمت المجموعة التاسعة كلاً من نادي سالزبورغ النمساوي – نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي – نادي فيتوريا سيتوبال البرتغالي – نادي قونيا سبور التركي

أما المجموعة العاشرة فقد ضمت كلاً من نادي أتليتك بيلباو الإسباني – نادي هيرتا برلين الألماني – نادي زوريا لوهانسك الأوكراني – نادي أوسترسوند السويدي

فيما ضمت المجموعة الحادية عشر كلاً من نادي لاتسيو الإيطالي – نادي نيس الفرنسي – نادي زولته فارغيم البلجيكي – نادي فيتيس أرنهيم الهولندي

بينما ضمت المجموعة الثانية عشر والآخيرة كلاً من نادي زينيت الروسي – نادي ريال سوسيداد الإسباني – نادي روزنبورغ النرويجي – نادي فاردار المقدوني