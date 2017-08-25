موعد مباراة بوروسيا دورتموند وهيرتا برلين في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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يستعد فريق بوروسيا دورتموند لإستقبال ضيفه فريق هيرتا برلين يوم غداً السبت في مباراة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق بوروسيا دورتموند المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي بيتر بوش باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في مشواره في البوندسليغا في الموسم الحالي، وذلك من أجل الإستمرار في مقدمة الترتيب وبكل تأكيد منافسة الفريق البافاري منذ الوهلة الأولى وحتى الرمق الآخير، علماً بأن أخر مرة تمكن فيها فريق بوروسيا دورتموند من الفوز بلقب الدوري الألماني كانت في عام 2012 م رفقة المدرب الألماني يورغن كلوب وقتها.

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ولكن جماهير نادي بوروسيا دورتموند تأمل في أن يتكرر ذلك السيناريو مع المدرب الهولندي هذه المرة بيتر بوش، وذلك من أجل إنهاء سيطرة فريق بايرن ميونخ على اللقب والتي دامت في أخر 5 مواسم دون أن يتمكن أي فريق من إزعاجه، وهو الأمر الذي كان له التأثير السلبي بشكل واضح على مستوى الدوري الألماني ومستوى الأندية الألمانية بشكل عام وتحديداً في المسابقات الأوروبية، فمنذ عام 2013 م لم يتمكن أي فريق ألماني من الفوز بأي مسابقة أوروبية على مستوى الأندية وهو ما يُعد تراجعاً كبيراً للوراء بعكس ما يحدث تماماً مع المنتخب الألماني بجميع أعماره.

ولا شك أن الهدف الرئيسي لفريق بوروسيا دورتموند في الموسم الحالي هو محاولة الظفر بلقب البوندسليغا، وإضافة لذلك أيضاً الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأن قرعة دور المجموعات التي أجراها الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم أمس الخميس قد أوقعته في المجموعة الثامنة، وذلك بجوار كلاً من حامل اللقب في أخر نسختين فريق ريال مدريد الإسباني وفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي وفريق أبويل نيقوسيا القبرصي الحلقة الأضعف ربما في المجموعة، ولكن فريق بوروسيا دورتموند يُدرك جيداً أنه من أجل التأهل للدور ثمن النهائي من عمر المسابقة فإنه يجب عليه أن يتخطى أي فريق في المجموعة.