موعد مباراة جنوى ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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يحل حامل لقب الكالتشيو في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق جنوى يوم غداً السبت على أرضية ملعب لويجي فيراريس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق يوفنتوس المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي ماسيمليانو أليغري باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في الكالتشيو في الموسم الحالي، وذلك من أجل الإستمرار في مقدمة جدول ترتيب الدوري وخاصة وأن المنافسة على اللقب سوف تكون في غاية القوة في الموسم الحالي بعكس ما كان عليه الحال في السنوات القليلة الماضية، حيث من المتوقع أن يُنافس سيد إيطاليا على اللقب كلاً من قطبي مدينة ميلانو فريق إنتر وفريق ميلان وإضافة لهما كلاً من فريق نابولي وفريق روما في موسم سيكون مثيراً دون أدنى شك.

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ومن ناحية أخرى يُدرك فريق يوفنتوس مدى صعوبة مواجهة فريق جنوى على أرضية ميدانه، ولعل أبرز دليل على ذلك أن فريق البيانكونيري خسر مباراته في الموسم الماضي على نفس أرضية ذلك الملعب أمام فريق جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مما يُعطي حافزاً كبيراً لحامل اللقب من أجل رد إعتباره والإستمرار في حصد الإنتصارات وخاصة وأن المباراة تأتي مباشرة قبيل فترة التوقف الدولي.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق يوفنتوس في الموسم الحالي هو التتويج بجميع الألقاب، وعلى رأسها بكل تأكيد لقب دوري أبطال أوروبا بعدما فشل في الوصول لمنصة التتويج منذ عام 1996 م وهو ما لا يرقى بكل تأكيد إلي طموحات جماهيره، علماً بأن القرعة التي أجراها الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم أمس الخميس قد أوقعت فريق يوفنتوس في المجموعة الرابعة، وذلك بجوار كلاً من فريق برشلونة الإسباني وفريق أولمبياكوس اليوناني وفريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

مما يؤكد أن التأهل إلي الدور ثمن النهائي لن يكون صعباً في نهاية المطاف في حالة عدم الإستخفاف بكلاً من فريقي أولمبياكوس وسبورتينغ لشبونة، فيما سيكون الصراع شرساً بينه وبين فريق برشلونة على المركز الأول والثاني.