موعد مباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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يشهد ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما يوم غداً السبت قمة نارية من العيار الثقيل ستجمع بين فريق روما وضيفه فريق إنتر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق روما صاحب الأرض المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي الجديد دي فرانشيسكو باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في الكالتشيو في الموسم الحالي، وذلك بعدما عاد بفوز صعب من خارج أرضه على حساب فريق أتالانتا العنيد بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما يؤكد على رغبة فريق الذئاب في المنافسة وبقوة على لقب الكالتشيو في الموسم الحالي.

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وإضافة لذلك سيكون الفريق مُطالباً أيضاً بالذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال، علماً بأن القرعة التي أجراها الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم أمس الخميس قد أسفرت عن وقوعه في المجموعة الثالثة، وذلك بجوار كلاً من فريق تشيلسي الإنجليزي وفريق أتليتكو مدريد الإسباني وفريق كاراباخ من أذربيجان، مما يؤكد على أن التأهل إلي الدور ثمن النهائي سوف يكون في غاية الصعوبة بالنسبة لفريق الذئاب.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق إنتر وتحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم والجديد لوتشانو سباليتي أن يُحقق فوزه الثاني توالياً على صعيد الدوري، حيث كان قد فاز في الجولة الأولى على حساب فريق فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، مما أعطى لجماهيره الكثير من الثقة في قدرة فريقها على العودة من جديد للمنافسة على اللقب، وإن كان الجميع يعلم أن هدف فريق إنتر الرئيسي في الموسم الحالي هو إنهاء الكالتشيو ضمن الأربعة الكبار وذلك من أجل ضمان مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

هذا وسوف تكون المواجهة المنتظرة داخل هذه القمة هي المواجهة التي ستجمع بين المدرب لوتشانو سباليتي وفريقه السابق روما وجماهير ملعب الأولمبيكو، وذلك على الرغم من أن المدرب لوتشانو سباليتي قدم كل ما يملك لفريق الذئاب إلا أنه من المتوقع أن يتم إستقباله بصافرات الإستهجان من جانب جماهير نادي روما.

المؤتمر الصحفي لمدرب فريق إنتر لوتشانو سباليتي

تدريبات فريق إنتر تحضيراً للمباراة

هدف البلجيكي رادجا ناينغولان في الموسم الماضي أمام فريق إنتر