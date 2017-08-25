موعد مباراة سيلتك وسانت جونستون في الدوري الإسكتلندي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق سيلتك لإستقبال ضيفه فريق سانت جونستون يوم غداً السبت على أرضية ملعب سيلتك بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإسكتلندي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق سيلتك المواجهة تحت قيادة مدربه الإيرلندي الشمالي برندان رودجرز باحثاً عن تحقيق إنتصاره الرابع على التوالي في مشواره في الدوري الإسكتلندي في الموسم الحالي، وذلك في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً للدوري في ظل غياب المنافسة من أي فريق أخر حتى غريمه التقليدي فريق غلاسكو رينجرز، والذي يبدو عليه بدوره عدم الإستقرار في النتائج منذ هبوطه إلي الدرجة الثالثة قبل 3 مواسم تقريباً بسبب ديونه المالية التي تراكمت عليه.

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ولكن غياب المنافسة وبالرغم من أنها تُسعد كثيراً فريق سيلتك على الصعيد المحلي، إلا أنها تُعد أمراً سيئاً للغاية للفريق على الصعيد الأوروبي، ولعل أبرز دليل على ذلك هو ما حدث لفريق سيلتك في الموسم الماضي حيث فاز الفريق بالثلاثية المحلية، ولكنه أنهى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا في المركز الرابع في الترتيب، وذلك في المجموعة التي كان يتواجد بها رفقة كلاً من فريق برشلونة الإسباني وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي وفريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

علماً بأن ذلك الأمر من الوارد جداً أن يحدث ويتكرر مع فريق سيلتك في الموسم الحالي، وذلك بعدما أوقعته القرعة التي أجراها الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم أمس الخميس في المجموعة الثانية، وذلك بجوار كلاً من فريق بايرن ميونخ الألماني وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق أندرلخت البلجيكي، مما يؤكد على صعوبة طريق فريق سيلتك كثيراً أو بمعنى أصح إستحالة تأهله إلي الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ليبقى هدفه الرئيسي هو تقديم مستوى جيد يليق به وبتاريخه العريق وبجماهيره، وإضافة لذلك المنافسة بقوة رفقة فريق أندرلخت على المركز الثالث والذي يتأهل صاحبه على إثره إلي دور ال 32 من مسابقة الدوري الأوروبي.