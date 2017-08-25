موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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يحل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم غداً السبت، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق برشلونة المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني إرنيستو فالفيردي عازماً على تحقيق الفوز الثاني له على التوالي في مشواره في الليغا في الموسم الحالي، وذلك بعدما فاز في الجولة الأولى على حساب فريق ريال بيتيس بهدفين مقابل لا شئ، ولكن الأجواء داخل البيت الكتالوني لا تزال بكل تأكيد مضطربة بعض الشئ بعد البداية الكارثية لفريق البارسا في الموسم الحالي وأيضاً بعد ما حدث في الميركاتو الصيفي حتى هذه اللحظة.

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فمن جهة خسر فريق برشلونة لقب كأس السوبر الإسباني وذلك بعد خسارته أمام غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في موقعة الكلاسيكو ذهاباً وإياباً، مما أثار كثيراً غضب الجماهير الكتالونية والتي شنت هجوماً حاداً في الأونة الآخيرة على إدارة نادي برشلونة والتي يترأسها جوزيب ماريا بارتوميو الذي بات العديد من جمهور البارسا يُطالبه بالرحيل عن النادي.

ولعل ما زاد الأمور سوءاً بالنسبة لإدارة نادي برشلونة هو عدم تمكنها من الحفاظ على النجم البرازيلي نيمار جونيور، والذي إختار بدوره الإنتقال منذ 3 أسابيع تقريباً إلي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك في صفقة القرن والتي وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو، مما كان له الأثر السلبي الواضح على الفريق الكتالوني وليس ذلك فحسب بل كان ذلك بمثابة الضربة الموجعة في جسد النادي، وذلك على الرغم من تأكيد الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو بعدها أنه لا يوجد لاعب أكبر من نادي برشلونة لمحاولة تخفيف من وقع الصدمة على الجماهير الكتالونية.

والتي لن تهدأ على الإطلاق إلا في حالة واحدة فقط وهي التعاقد مع نجم أخر كبير لتعويض رحيل البرازيلي نيمار، وهو الأمر الذي لم تتمكن إدارة النادي الكتالوني من تحقيقه حتى هذه اللحظة على الرغم من تبقي أسبوع واحد فقط على إغلاق الميركاتو الصيفي أبوابه مع نهاية شهر أغسطس الحالي.