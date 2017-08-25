موعد مباراة لاس بالماس وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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يحل فريق أتليتكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق لاس بالماس يوم غداً السبت، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أتليتكو مدريد المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك بعد الإنطلاقة المخيبة له في الموسم الحالي عقب سقوطه في الجولة الأولى في فخ التعادل بهدفين لمثلهما أمام مُضيفه الصاعد حديثاً إلي أضواء الليغا فريق جيرونا، مما أثار القلق كثيراً بين جماهير الروخي بلانكوس خوفاً على مستقبل فريقهم في الموسم الحالي.

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ولعل ما سيُزيد الأمور صعوبة على فريق الأتليتي أنه سيدخل المباراة المقبلة والتي تليها منقوصاً من خدمات مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، والذي تحصل على بطاقة حمراء في المباراة التي جمعت فريقه بفريق جيرونا، مما دفع الإتحاد الإسباني إلي معاقبته بشكل صارم وخاصة بعدما وجه لحكم اللقاء عبارات سيئة.

مما يعني أيضاً أن الفرنسي أنطوان غريزمان سوف يغيب عن فريقه في الجولة الثالثة، وذلك حينما يحل فريقه ضيفاً على فريق فالنسيا في موقعة مرتقبة وصعبة دون أدنى شك على فريق الروخي بلانكوس، فالمدرب دييغو سيميوني يُدرك جيداً أنه لا مجال للسقوط أو تضييع المزيد من النقاط في حالة أراد فريقه المنافسة على اللقب واللحاق بالقطار السريع رفقة كلاً من الثنائي ريال مدريد وبرشلونة.

علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق أتليتكو مدريد في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على جميع الألقاب الممكنة، وخاصة لقب دوري أبطال أوروبا علماً بأن القرعة التي أجراها الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم أمس الخميس قد أسفرت عن وقوع الأتليتي في مجموعة صعبة للغاية، وهي المجموعة الثالثة والتي تضم كلاً من فريق تشيلسي الإنجليزي وفريق روما الإيطالي وفريق كاراباخ من أذربيجان، علماً بأن مباراته الأولى سوف تكون أمام فريق روما على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية.

وفي بقية مباريات يوم غداً السبت من الجولة الثانية من الليغا وفي تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، يستقبل فريق ليفانتي نظيره فريق ديبورتيفو لاكورونيا فيما يحل فريق ملقا ضيفاً على نظيره فريق جيرونا.