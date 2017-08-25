موعد مباراة بيشكتاش وبورصا سبور في الدوري التركي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق بيشكتاش لإستقبال ضيفه فريق بورصا سبور يوم غداً السبت على أرضية ملعب فودافون أرينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري التركي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق بيشكتاش المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره وذلك من أجل مصالحة جماهيره، بعدما سقط في الجولة الماضية في فخ التعادل أمام مُضيفه فريق قاسم باشا بهدفين لمثلهما، ولا شك أن جماهير نادي بيشكتاش تطمح وتأمل في الموسم الحالي أن يتمكن فريقها من المحافظة على لقبه بطلاً للدوري التركي للموسم الثالث على التوالي.

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ولعل ذلك الطموح الكبير سببه الرئيسي هو إستقرار الفريق من الناحية الفنية والإدارية، وإضافة لذلك الصفقات القوية التي أبرمتها إدارة النادي في الميركاتو الصيفي الحالي، ومن أبرز هذه الصفقات كانت التعاقد مع المدافع البرتغالي المخضرم كيبلير بيبي قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني، ومتوسط الميدان التشيلي المخضرم غاري ميديل قادماً من نادي إنتر الإيطالي، والمهاجم الإسباني المخضرم ألفارو نيغريدو قادماً من نادي فالنسيا الإسباني.

وهو ما يؤكد أن طموح فريق بيشكتاش ليس فقط التتويج بلقب الدوري التركي في الموسم الحالي، وإنما أيضاً الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأن القرعة التي أجراها الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم أمس الخميس قد أوقعته في مجموعة قال الكل عنها أنها سهلة ولكنها في حقيقة الأمر معقدة وفي غاية الصعوبة على جميع الفرق، وهي المجموعة السابعة والتي ضمت أيضاً كلاً من فريق موناكو الفرنسي وفريق بورتو البرتغالي وفريق لايبزيغ الألماني.

مما يؤكد أن تأهل فريق بيشكتاش إلي الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة لن يكون سهلاً على الإطلاق، وذلك نظراً للمستوى المتقارب بين الأندية الأربعة مع الوضع في الإعتبار أن جميعهم يُقدم كرة قدم أكثر من رائعة، مما يعني أن الجماهير سوف تكون على موعد مع مباريات مثيرة للغاية في هذه المجموعة الصعبة.