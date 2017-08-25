تعرف على مشوار بطل أوروبا ريال مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م

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إذاً بات بطل أوروبا في أخر موسمين فريق ريال مدريد الإسباني يعرف الآن مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م وتحديداً في دور المجموعات من عمر المسابقة، في إنتظار تأهله إلي الدور ثمن النهائي ومن ثم إلي الدور ربع النهائي ثم المربع الذهبي ويليه مباشرة الدور النهائي، وذلك في إطار بحثه عن التتويج باللقب الثالث عشر في تاريخه والثالث له على التوالي في إنجاز غير مسبوق لم يتمكن أي فريق في القارة الأوروبية من تحقيقه، ومن يقدر على ذلك بكل تأكيد غير سيد أوروبا والعالم وهو فريق ريال مدريد.

هذا وكانت القرعة التي أجراها الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم أمس الخميس في إمارة موناكو قد أسفرت عن وقوع الفريق الملكي في المجموعة الثامنة، وذلك بجوار كلاً من فريق بوروسيا دورتموند الألماني وفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي وفريق أبويل نيقوسيا القبرصي، وبالتالي فإن الميرنغي لن يكون في مجموعة صعبة ولكنها ليست سهلة أيضاً في الوقت ذاته.

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وبداية الرحلة للفريق الملكي سوف تكون من على أرضية ملعبه سانتياغو بيرنابيو، وذلك حينما يستقبل فريق أبويل نيقوسيا في اليوم الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثانية يحل فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق بوروسيا دورتموند على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك في اليوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثالثة يستقبل الفريق الملكي على أرضية ملعبه سانتياغو بيرنابيو نظيره فريق توتنهام هوتسبير في اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الرابعة يحل الفريق الملكي ضيفاً على نظيره فريق توتنهام هوتسبير على أرضية ملعب ويمبلي في اليوم الأول من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة يحل الفريق الملكي ضيفاً على نظيره فريق أبويل نيقوسيا في اليوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر أيضاً، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة السادسة والآخيرة من دور المجموعات يستقبل الفريق الملكي نظيره فريق بوروسيا دورتموند على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو في اليوم السادس من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.