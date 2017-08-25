تعرف على مشوار برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م

Advertisements

سيبدأ فريق برشلونة الإسباني في منتصف شهر سبتمبر المقبل رحلة جديدة في أعرق المسابقات الأوروبية، وذلك حينما يستهل مشواره في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن القرعة التي أجراها الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم أمس الخميس قد أوقعته في المجموعة الرابعة، وذلك بجوار كلاً من فريق يوفنتوس الإيطالي وفريق أولمبياكوس اليوناني وفريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وفي الجولة الأولى ستكون الجماهير الكتالونية على موعد مع مباراة ثأرية من الفريق الذي أقصاهم من المسابقة في الموسم الماضي، حينما يستقبل فريق برشلونة على أرضية ملعبه الكامب نو نظيره فريق يوفنتوس في اليوم الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وفي الجولة الثانية يحل الفريق الكتالوني ضيفاً على نظيره فريق سبورتينغ لشبونة في اليوم السابع والعشرين من الشهر ذاته، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثالثة يستقبل فريق برشلونة نظيره فريق أولمبياكوس على أرضية ملعب الكامب نو في اليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الرابعة يحل فريق برشلونة ضيفاً على نظيره فريق أولمبياكوس في أثينا في اليوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة يحل فريق برشلونة ضيفاً على نظيره فريق يوفنتوس على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو في اليوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة السادسة والآخيرة من دور المجموعات يستقبل فريق برشلونة نظيره فريق سبورتينغ لشبونة على أرضية ملعب الكامب نو في اليوم الخامس من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.