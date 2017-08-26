موعد مباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يصطدم فريق تشيلسي بضيفه العنيد فريق إيفرتون يوم غداً الأحد في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق تشيلسي المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في مشواره في البريمرليغ في الموسم الحالي، وذلك في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن وعلى الرغم من إنتصاره الآخير في موقعة الديربي اللندني على حساب جاره فريق توتنهام هوتسبير في ملعب ويمبلي، إلا أن الجميع في نادي تشيلسي يُدرك جيداً أن الفريق لا يزال يُعاني وليس متماسكاً مثلما كان الحال في الموسم الماضي.

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علماً بأن إنطلاقة فريق تشيلسي في الموسم الحالي لم تكن مثالية على الإطلاق، حيث خسر لقب الدرع الخيرية الإنجليزية على يد جاره فريق أرسنال بركلات الترجيح، ومن ثم خسر مباراته الإفتتاحية في البريمرليغ على أرضه وأمام جماهيره على يد فريق بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أما على الجانب الآخر فيبدو فريق إيفرتون تحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان في أفضل حالاته، وخاصة بعدما ضمن الفريق تأهله إلي دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي علماً بأن القرعة وضعته في مجموعة صعبة للغاية، والتي سيتواجد بها كلاً من فريق أولمبيك ليون الفرنسي وفريق أتالانتا الإيطالي وفريق أبولون القبرصي.

ولكن فريق التوفيز أكد مع إنطلاقة الموسم الحالي بأنه يمتلك تشكيلة قوية للغاية، وخاصة بعد التعاقدات القوية والبارزة التي أبرمتها إدارة النادي ومن أبرزها التعاقد مع المهاجم الإنجليزي المخضرم واين روني وصانع الألعاب الأيسلندي غليفي سيغوردسون، مما يؤكد أن فريق التوفيز سيسعى جاهداً من أجل تحقيق هدفه الأسمى في الموسم الحالي، وهو ضمان مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وذلك عن طريق إما أن يُنهي البريمرليغ ضمن الأربعة الكبار أو أن يفوز بلقب الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم الحالي.

المؤتمر الصحفي لمدرب فريق تشيلسي أنطونيو كونتي