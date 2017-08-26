موعد مباراة وست بروميتش ألبيون وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يستعد فريق وست بروميتش ألبيون لإستقبال ضيفه فريق ستوك سيتي يوم غداً الأحد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق وست بروميتش ألبيون المواجهة تحت قيادة مدربه توني بوليس باحثاً عن إستمرار نتائجه الإيجابية في البريمرليغ، حيث حقق الفريق حتى الآن إنطلاقة مثالية في مشواره في الموسم الحالي بعد حصده للعلامة الكاملة بعد مرور جولتين، مما جعله بالتالي في صدارة ترتيب الدوري رفقة كلاً من فريق مانشستر يونايتد وفريق هادرسفيلد تاون.

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وبالرغم من ذلك إلا أن فريق وست بروميتش ألبيون يُدرك جيداً أن إستمراره في مقدمة الترتيب لن يدوم طويلاً مع مرور الأسابيع، ولعل ما يجعل جماهيره تأمل في إستمرار حدوث هو القوة الدفاعية التي أصبح يتمتع بها الفريق خاصة مع تعاقد إدارة النادي في الصيف الحالي مع المدافع المصري أحمد حجازي، علماً بأن الآخير قد أهدى فريقه أول 3 نقاط له في البريمرليغ في الموسم الحالي وذلك في أول مشاركة رسمية له.

وبكل تأكيد تأمل جماهير نادي وست بروميتش ألبيون أن يتمكن فريقها من المنافسة في الموسم الحالي على المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأوروبية، وتحديداً مسابقة الدوري الأوروبي وخاصة وأن الفريق يمتلك كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق هدفه، على الرغم من علمه أن المنافسة سوف تكون شرسة للغاية بين أول 10 مراكز في البريمرليغ في الموسم الحالي.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق ستوك سيتي وتحت قيادة مدربه مارك هيوز أن يستمر في صحوته، وخاصة بعدما فاز في الجولة الماضية على الكبير فريق أرسنال بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما أعطى الفريق دافعاً معنوياً كبيراً من أجل تحقيق المزيد من الإنتصارات بعدما خسر في مباراته الإفتتاحية على يد فريق إيفرتون بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ولا شك أن المواجهة المصرية الخالصة سوف تكون العنوان الأبرز للمباراة والتي ستجمع بين أحمد حجازي من جانب فريق وست بروميتش ألبيون ورمضان صبحي من جانب فريق ستوك سيتي.